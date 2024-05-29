暴力猿棒打本土勝投王！霸威斯7局失2分　樂天桃猿5：3扳倒統一獅

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天首局就有攻勢，陳晨威敲出直擊中外野全壘打牆的三壘安打，傷癒回歸的林立也接力擊出外野的落地安打，樂天先馳得點。比賽來到3局上，樂天輪回前段棒次，林立第2個打席敲出安打，下一棒梁家榮靠著游擊手許哲晏的失誤也站上一壘，廖健富則適時打出深遠安打，讓二壘上的林立回到本壘，樂天2：0統一。
5局上林詔恩遭遇控球亂流，接連丟出2個保送，外加梁家榮的一壘安打，再被樂天攻佔滿壘後退場，統一派出郭俊麟嘗試解危。郭俊麟雖然只被馬傑森敲出1支安打，但樂天仍靠著犧牲滾地球擠回壘上跑者，將領先擴大到5：0。
猛獅打線甦醒 可惜為時已晚
統一在5局下發起反攻，當局前2名打者接力敲安，由陳重羽打出帶有1分打點的中外野滾一壘安打，但後段半次未能延續攻勢，5局結束，樂天5：1統一。
7局下樂天由霸威斯續投，陳重羽、林祖傑接力敲安，統一將比分追近為2：5落後。樂天在8、9局分別派上王志煊、陳柏豪關門，代打上陣的蘇智傑在9局下敲出右外野方向的全壘打，經出樂天一身冷汗，但最終潘傑楷擊出滾地球，在一壘前遭到刺殺，樂天以5：3驚險擊敗統一。
霸威斯本場主投7局被敲6支安打，僅失2分，前6局更是僅失1分，繳出久違的優質先發，獲選單場MVP。另一方面，本土勝投王林詔恩，則是4局被狂敲7支安打，且投出3次四壞球保送，丟掉5分自責失分，吞下本季首敗。