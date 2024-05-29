朱軒洋激吻吳卓源爆劈腿！神隱2個月終於發聲了 粉絲怒譙拒買單
朱軒洋遭週刊爆出劈腿交往7年的網紅女友Cindy，與「鄉民老婆」吳卓源在公園激吻被拍，事件曝光至今2個月，事主朱軒洋終於打破沉默，今（29）日在IG發文分享雜誌拍攝照片，「試水溫」的行為遭到網友撻伐：「不要以為大家都忘了！」
記者黃雅琪／綜合報導
4月初，週刊拍到朱軒洋與歌手吳卓源在公園激情擁吻畫面，兩人偷吃事件因而曝光，朱軒洋自始至終沒有親自對外說明真相。5月初，他曾在另一個IG帳號發文，分享為時尚雜誌拍攝的封面照片，當時就已經遭到大批網友痛批「謝謝你提醒我退追」、「怎麼還敢出來。」
時隔將近1個月，朱軒洋今日改成更新主要IG帳號，分享一張雜誌《ARENA HOMME＋》5月號拍攝照片，照片呈現憂鬱藍色調，照片中的他低著頭不曉得在看什麼，中間還附上親筆簽名。
朱軒洋不將事情原委交代清楚，卻頻頻以「試水溫」的行為試探大眾反應，果不其然一發文就挨轟「有話不說清楚，又要來測試自己還有多少人氣喔？愈來愈讓人失望，25歲不是小孩子了」、「臉皮還是蠻厚的」、「只能說臉皮真的好厚，賺了這麼多公眾財，公眾人物本來就要負擔形象跟道德，一直這樣試水溫有點令人反感。」