布萊德彼特、喬治克隆尼聯手出擊！《惡狼》撞死屍復活惹殺身之禍
好萊塢最帥不老男神，布萊德彼特與喬治克隆尼在最新電影《惡狼特工》中搭檔出擊，這也是兩人繼《瞞天過海》系列後再度聯手演出的動作懸疑片，今（29）日曝光精彩幽默的預告，身穿皮衣的2位男神，被迫共同合作解決一樁意料之外的神祕任務，在不情願的兩人抽絲剝繭之下，卻發現這起意外沒有他們想的這麼簡單。
記者黃雅琪／綜合報導
《惡狼特工》除了網羅好萊塢最頂的2位性感男星之外，更說服《蜘蛛人》系列導演瓊華茲放棄漫威《驚奇四超人》的導演工作，來編寫與執導這部黑色動作懸疑片。對《惡狼特工》充滿熱情的3人，甚至已經開始討論續集的可能性。
喬治克隆尼提到：「這部電影真的很讚，瓊華茲是一位才華洋溢的導演，我們認真享受拍片的每一刻。當然能夠與布萊德彼特再一次合作絕對是樂趣無窮，我們看完成品後都瘋了，這是一部很黑暗但是又很好玩的電影，有點像R級的《瞞天過海》，大家都迫不及待能在大銀幕上看到！」
最新預告片中，喬治克隆尼飾演專門為客戶處理疑難雜症的專家，特別是那些不可告人的祕密！不過這次在飯店處理一具屍體時，卻撞見另一位由布萊德彼特飾演的專家，也前來處理同樣的問題。每次行動都是一匹「孤狼」的兩人，遇到穿著、舉止和行為都幾乎一模一樣的對方，現在被迫必須共同合作，釐清這具死而復生「屍體」的真實身分，更將面臨即將到來的殺身之禍。《惡狼特工》9月18日全台上映。