北韓空飄260只「糞便氣球」！金與正稱言論自由：向鬼怪發送禮物
朝鮮半島局勢持續緊張，北韓從昨（28）日晚間開始，向韓國空飄大量裝有糞便與垃圾的氣球，韓國當局表示，截至當地時間今天下午4點，已經發現260餘只氣球，呼籲北韓停止「反人類的低級行為」。對此，北韓領導人金正恩的妹妹金與正表示，空飄氣球是「言論自由」，並稱這是針對韓國空飄心戰宣傳氣球的報復，向「自由民主主義鬼怪們發送的真誠禮物」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，從昨晚到今日，在江原道、京畿道、慶尚道、忠清道、全羅道等韓國各地發現260多只「垃圾氣球」，目前已經沒有氣球在飄浮。雖然北韓過去就曾經向韓國空飄氣球，但一天內送來如此多數量實屬罕見。
韓國聯參痛批北韓違反國際法，敦促北韓立即停止這類低級行為。對此，金與正則反駁說空飄氣球「屬於言論自由」，並稱難道國際法能管制氣流方向？譏諷稱管制空飄有所局限，希望首爾當局「諒解」。
諷刺完後，金與正話鋒一轉，痛批韓國向北韓空飄心戰氣球，「傳播誹謗我們思想和制度的政治煽動傳單」，散布「低級思想」理應遭到報應，稱這是「向高喊自由民主主義的鬼怪們發送的真誠禮物」，且金與正預告之後也將對韓國採取「數十倍奉還」的方針。
韓國當局在昨日深夜向部分地區民眾發布緊急警報，提醒民眾盡量減少外出，建議如果發現可疑物體應向軍方或警方報告。此次警報使許多居民在深夜被驚醒，有民眾在網路上抱怨政府小題大作，但也有不少民眾上傳自家或街上出現裝有不明物體的氣球。