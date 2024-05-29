黃仁勳台式搏感情！聚餐一桌老闆身價驚人 還拉張忠謀加碼逛夜市
Computex下周將登場，3位台灣之光包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、美超微梁見後都將參與，其中黃仁勳以親民最為人所熟知，他自己也說這次提前來台會拜會供應鏈廠商，而他台味十足的「搏感情」方式讓人津津樂道。上次來台集結一桌大老闆吃飯，今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，一桌身價驚人，且還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。
記者許家禎／綜合報導
AI教父輝達執行長黃仁勳來台又掀起一陣「黑色旋風」（因他愛穿黑色皮衣），所到之處民眾爭相合照要簽名，各大夜市與美食餐廳都有他的蹤跡，實際上他行程滿滿，日前透露提早來台已經先跟張忠謀夫婦吃過飯了，直誇張淑芬的家常菜很對他的胃口、非常美味，同時他也透露會持續拜會供應鏈廠商。
而今日晚間黃仁勳與夫人Lori Huang被媒體與民眾目擊，與一群大老闆前往台北私廚餐廳「鄒記食舖」用餐，同行的還有張忠謀夫婦，等於一周內與張忠謀吃過兩次飯。另外，聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里、廣達副董事長梁次震、台灣大董事長蔡明忠、建築師姚仁喜也都是座上賓。
黃仁勳這一桌身價驚人，像是黃仁勳身價已正式突破千億美元大關，榮登全球第15大富豪。林百里則是今年首度奪下台灣首富，身家資產達126億美元。而張忠謀退休時持股12.5萬張，如果他至今1股未賣，身價約來到新台幣906億元。
不僅如此，黃仁勳熱愛台灣夜市吃小吃，這次也拉上高齡92歲的張忠謀、張淑芬、林百里與姚仁喜一起逛夜市吃蚵仔煎，被寧夏夜市攤商老闆用相機記錄下來，黃仁勳以台味十足的方式與供應鏈大老闆們「搏感情」不僅讓民眾覺得好親切，也展現出與老友們的好感情，給足黃仁勳面子。
黃仁勳此次來台傳出將私下拜會台積電、鴻海、廣達等高層，並將在6月2日晚上7點於台大體育館進行主題演講，屆時將吸引不少大老闆也前去聆聽。有消息指出，台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董梁次震、台塑集團總裁王文淵都將出席。