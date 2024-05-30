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洛杉磯快艇續約主帥Tyronn Lue！5年大約值22億　成最高薪總教練

▲快艇主帥Tyronn Lue獲球隊高薪續約，並且預計將長期執教。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇主帥Tyronn Lue獲球隊高薪續約，並且預計將長期執教。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

（01:18更新）NBA洛杉磯快艇隊今（30）日傳出已經續約主帥 Tyronn Lue，並且球隊願意開出高薪，多年大約留人，根據記者Shams Charania報導指出，這將讓Lue成為收入最高的教練，他也還有至少5年約要走，預計他的一年原本平均薪資約落在700-800萬美元（約2億5900萬台幣）左右，不過根據報導，他這次續約，可賺進約7000萬美元（約22億台幣）以上的超級天價。Tyronn Lue也預計將成為現役NBA教練最高薪。

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Tyronn Lue將是頂薪總教練　即便快艇季後賽被淘汰

洛杉磯快艇在本季季後賽止步於西區首輪，提早結束賽季，今（30）日根據NBA記者Shams Charania報導，快艇已和球隊主帥Tyronn Lue完成延長合約，此舉也讓Tyronn Lue成為目前NBA薪資最高的總教練，Tyronn Lue在2020-21賽季接掌快艇，執教5個賽季4度率隊殺進季後賽，在2021-22賽季更讓快艇首度殺進分區決賽，在合約僅剩一年的情況下，在Paul George和James Harden即將進入自由市場時，快艇選擇先將戰績優異的Tyronn Lue給留下，來穩定軍心。

Tyronn Lue自2020-21賽季接掌快艇開始，拿下1834勝134敗，勝率高達5成79，在5年內4度率領快艇打進季後賽，並在2021-22賽季讓快艇打進隊史首次分區決賽，而在在Paul George和Kawhi Leonard缺席率高達百分之45的情況下，Tyronn Lue還能繳出97勝47敗的成績單，由此能夠看出Tyronn Lue的執教功力。

快艇將在下賽季入主新球場Intuit Dome，快艇老闆Steve Ballmer和球隊主席Lawrence Frank希望能在球隊即將迎來新賽季前，先確保Tyronn Lue能夠留在球隊，因此決定和他延長合約，避免球星留不住教練又被挖走的窘境。

在留下Tyronn Lue後，快艇在休賽季最大的課題，就是如何留下Paul George以及Kawhi Leonard，根據76人隨隊記者Keith Pompey報導，快艇目前並不願意提供Paul George比Kawhi Leonard更高的薪水，快艇希望以較低的薪水留下他。

而目前也傳出多支球隊對Paul George有興趣，其中以76人誠意最高，他們願意開給Paul George一份四年2.21億美元（約新台幣71億）的合約，Paul George的動向，也成為NBA休賽季最熱門的話題。



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