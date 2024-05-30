2380元高雄吃Fine dining！竟有澳洲Ｍ9純血和牛　女主廚新菜美爆

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Ling還以台南漁光島為靈感，「黃膏甜蝦/燈籠果/蘆薈」這道菜的燈籠果醬汁就像照映在海岸線上的夕陽，豆薯片的堆疊呈現海波浪般的曲線，佐以黃膏甜蝦獨有甘甜綿糯，猶如漫步夕陽下，再顯Ling獨有的女孩柔美情懷。且值得一提的是，尾韻淡雅的椰奶香氣，適巧用調酒技法中的「油洗Fat Wash」來萃取椰奶油脂風味，均質後的澄清醬汁堪稱畫龍點睛。
而湯品「春螺/白蘆筍/鴨」則是鴨湯為底，搭上春螺嫩爽彈牙的質感，再用當季白蘆筍增添清香，湯品溫潤滋養，底部搭配蒸蛋更是令人著迷，發想來自高雄在地獨特小吃蒸蛋湯，翻轉巧思相當有趣。
Ling喜歡在旅行中發掘各種美味，家鄉在屏東的她也在這季菜單中用上了東港新鮮的櫻花蝦，「櫻花蝦/魚子醬/絲綢乳酪」將櫻花蝦炸過後，搭配乳酪、魚子醬，一旁還有薄餅脆片，取自蔥油餅意象，一口咬下竟也有櫻花蝦的香氣，原來是主廚用新鮮的櫻花蝦烘乾後磨成粉，加上杜蘭小麥調製而成，增添了風味。
主菜未上，就可先嚐到鵪鶉搭配宜蘭金棗醬汁的「嘉義鵪鶉/金棗/腐乳」，將在地鵪鶉烤至柔嫩多汁，上面還以竹炭脆片點綴，並襯著薏米與藜麥，主廚說，「因為鵪鶉平常愛吃薏米與藜麥這類穀物」，用此食物鏈的創意巧思，令人會心一笑。
本季主菜有「澳洲和牛臀肉上蓋」，是高等級的澳洲Ｍ9純血和牛，另還有「紐西蘭羊丁骨鞍」此選擇，Ling都堅持直火處理，她覺得油脂滴落產生的煙燻會帶來更多香氣，因此這塊牛臀肉上蓋果真噴香無比又軟嫩多汁，而羊丁骨鞍更是即便帶著豐厚油脂，吃起來卻僅有香甜味而無羊羶，十足令人驚艷。
而最後的3道甜點同樣有亮眼外觀，融合了青梅、枇杷與富有童趣的跳跳糖。其中主甜點更是以春夏的森林為發想，宛如餐桌上的芬多精饗宴。春夏菜單已正式推出，每人每套2380元＋10%起。
高雄有2380元吃到Fine dining，台北則有萬豪酒店將限期推出每人2萬元客座菜色。台北萬豪酒店此次邀請東京最年輕米其林三星日本料理名廚，限期5天登台。連續9年榮獲《東京米其林指南》三星殊榮，來自日本「虎白」餐廳主廚小泉瑚佑慈，將於6月11日至15日客座於KOUMA日本料理 小馬。
被譽為「日本懷石料理進行式」的三星主廚小泉瑚佑慈，自2015年起憑藉位於東京神樂坂的「虎白」餐廳獲得《2016東京米其林指南》三星殊榮，並以36歲之齡成為當年全日本最年輕的米其林三星日本料理廚師。此次首次登台，將帶領東京本店7人服務團隊，與KOUMA主廚江鎮佑攜手合作，結合台灣在地時令食材，打造顛覆想像的日本懷石料理饗宴。客座饗宴每位2萬元+10%，含DOM PÉRIGNON香檳王乙杯。每日限量兩場，每場僅21個席次。
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