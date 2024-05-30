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天氣預報／出門要帶傘！今天全台有雨　午後「雷雨不定時轟炸」

▲今（30）日水氣增多，全台各地都有將雨機率，午後對流發展旺盛，更要小心大雷雨的出現。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（30）日水氣增多，全台各地都有將雨機率，午後對流發展旺盛，更要小心大雷雨的出現。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

氣象署指出，今（30）日東北季風減弱，環境轉為偏南風，各地溫度回升，水氣也增多，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且越往南降雨機率越高，可能伴隨雷擊及強陣風，其他地區大多為多雲，午後因對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢較明顯，易有局部大雨發生的機率，外出記得攜帶雨具。

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此外，隨著環境轉偏南風，氣象署預估各地高溫普遍可達攝氏30至33度，感受溫暖悶熱，早晚低溫則為攝氏24至26度。

▲明天各地雨勢再起，一路到週末全台都會有顯著降雨，且要留意大雨發生。（圖／中央氣象署提供）
▲今天各地雨勢再起，一路到週末全台都會有顯著降雨，且要留意大雨發生。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏24至33度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏24至33度
📍桃園市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏24至32度

🟡中台灣天氣
📍臺中市：多雲短暫陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏25至31度

🟡南台灣天氣
📍臺南市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至 32度
📍高雄市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％，氣溫攝氏27至33度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率80％，氣溫攝氏23至30度

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