許光漢狂咳不停操出毛病！現身曝最新近況　爆1招撒嬌擄獲愛人心

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片中八戒和奶奶的親情戲令人動容，經常在國外工作的許光漢想到高齡105歲的外婆，感性地說：「每次看到她都會覺得好像又老了一點點的感覺，自己也會覺得很感嘆，因為工作關係沒有辦法長時間陪伴她，回去看到她長白頭髮、細紋，都會很心疼。」
許光漢近期工作忙碌，經常當空中飛人，覺得很可惜沒辦法在台灣參與《八戒》決戰未來宣傳活動：「我現在真的很忙碌，心有餘而力不足，希望5月31日電影上映的時候票房都一切順利，會叫公司的人都去看，還有同事的家人們，我沒辦法強迫兄弟們都去看，但是會口頭『警告』他們，看他們誠意囉。」屆時電影票房破億的話，他承諾工作狀況允許一定會再與大家見面。
狂飛日韓宣傳全新電影 許光漢笑曝粉絲差很大
許光漢這次到日本宣傳感受到很不同的文化，直言日本觀眾朋友很內斂、很乖：「因為場內不能使用手機，有觀眾就拿望遠鏡看，我也不知道看什麼，但覺得蠻特別的。」韓國粉絲則是非常熱情，每次去都會感受到不同的驚喜，會用牌子（應援板）發揮創意，他分享印象深刻的粉絲：「有一位粉絲說『我要把你的護照撕掉，讓你留在這邊！』我有和經紀人說趕快幫我把護照鎖好。」
實力演出爆紅整個亞洲 許光漢「始終如一」好謙虛
許光漢人氣紅遍亞洲，至今每回與記者們聊天，親切感卻都始終如一，真心受訪的態度大家也都看在眼裡，許光漢則謙虛回應：「我真的也沒有特別去想說要保持初心這件事，我本來就不太喜歡很刻意的事情，到現在我就是覺得，遇到一個作品就好好把它詮釋好，我好好專心在當下就好了！我還是會過我自己的人生，不太會在乎其他人怎麼想。」《八戒》決戰未來5月31日全台上映。