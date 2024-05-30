台北夏季旅展明開跑！飯店6家吃到飽餐券整理　73折起、午餐950元

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人氣遠東Café自助餐廳推出超值優惠價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，套組最低優惠至73折，原價1,188元的下午茶每位僅需920元，原價2,068元的自助午、晚餐，最低也只要1,430元起。
📍50樓Café自助餐
新北最高「50樓Café自助餐」平日自助午/晚餐10客券，最低74折起，原價12090元、特價8950元，享74折，平均每客895元。
📍台北君悅酒店凱菲屋
展場限定「凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券」，每套3張、原價22,176元，優惠價每套16,200元、約73折。等於每人1350元就能大啖百餘道中西日印豐盛佳餚吃到飽，招牌美味囊括鮮美龍膽石斑魚湯、人氣現切肋眼牛排及黑松露燉飯等。週一至週四平日晚餐每位現場加價200元，週五晚間、六日及例假日每位加價550元。
📍台北君悅酒店「彩」日本料理自助餐
台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折，每人1250元能享有供應現流生魚片、現握壽司、現煮拉麵，以及居酒屋必點炭烤海鮮、酥炸天婦羅、日式甜點等，平日午餐適用。週一至週四晚餐每位加價100元，週五、六日及假日晚餐使用，每位加價550元。
📍長榮鳳凰酒店(礁溪) 桂冠自助餐廳
桂冠自助餐廳提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽，廣受好評，因此特別推出兩款桂冠自助餐廳吃到飽餐券：單人平日早午餐券，原價每張968元，旅展優惠價每張768元；單人平日晚餐券，原價每張1,298元，旅展優惠價每張998元，兩款餐券皆可享買10送1優惠。
📍台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen
推出夏季線上旅展活動，即日起至6月10日推出MJ Kitchen餐券優惠於飯店官網及klook同步開賣，平日自助午餐單人券原價1,298元，旅展優惠價73折，僅需950元。現自助餐檯菜色釋出多道海鮮料理的「暢饗地中海」新主題菜單，用舌尖遊走愛琴海，至7月15日止。