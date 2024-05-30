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台北夏季旅展明開跑！飯店6家吃到飽餐券整理　73折起、午餐950元

▲2024台北夏季旅展（台北國際觀光博覽會），將從明日（31）日正式開展，多家飯店祭出優惠，尤其每次最熱門的吃到飽餐廳餐券，此次有最低73折，其中遠東Café自助餐廳推出包含午、晚餐、下午茶等套組，原價1,188元的下午茶每位僅需920元。（圖／台北遠東香格里拉提供）
▲2024台北夏季旅展（台北國際觀光博覽會），將從明日（31）日正式開展，多家飯店祭出優惠，尤其每次最熱門的吃到飽餐廳餐券，此次有最低73折，其中遠東Café自助餐廳推出包含午、晚餐、下午茶等套組，原價1,188元的下午茶每位僅需920元。（圖／台北遠東香格里拉提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台北夏季旅展（第18屆台北國際觀光博覽會）將從明日（31）日正式開展，將至6月3日共為期四天，地點為台北世貿一館。此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，也有多家飯店參與，包含台北遠東香格里拉、台北君悅等，餐券下殺最低73折，另也有飯店因應此次台北旅展推出線上旅展優惠，本篇針對國人最愛的飯店6家自助餐廳的吃到飽餐券做整理，一文掌握。

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📍台北遠東香格里拉遠東Café
人氣遠東Café自助餐廳推出超值優惠價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，套組最低優惠至73折，原價1,188元的下午茶每位僅需920元，原價2,068元的自助午、晚餐，最低也只要1,430元起。

📍50樓Café自助餐
新北最高「50樓Café自助餐」平日自助午/晚餐10客券，最低74折起，原價12090元、特價8950元，享74折，平均每客895元。

▲50樓Cafe自助餐廳為新北最高的景觀餐廳，擁有360度環場無邊際美景。（圖／50樓Cafe提供）
▲50樓Cafe自助餐廳為新北最高的景觀餐廳，擁有360度環場無邊際美景。（圖／50樓Cafe提供）
📍台北君悅酒店凱菲屋
展場限定「凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券」，每套3張、原價22,176元，優惠價每套16,200元、約73折。等於每人1350元就能大啖百餘道中西日印豐盛佳餚吃到飽，招牌美味囊括鮮美龍膽石斑魚湯、人氣現切肋眼牛排及黑松露燉飯等。週一至週四平日晚餐每位現場加價200元，週五晚間、六日及例假日每位加價550元。

📍台北君悅酒店「彩」日本料理自助餐
台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折，每人1250元能享有供應現流生魚片、現握壽司、現煮拉麵，以及居酒屋必點炭烤海鮮、酥炸天婦羅、日式甜點等，平日午餐適用。週一至週四晚餐每位加價100元，週五、六日及假日晚餐使用，每位加價550元。

▲台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折。（圖／取自台北君悅飯店臉書）
▲台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折。（圖／取自台北君悅飯店臉書）
📍長榮鳳凰酒店(礁溪) 桂冠自助餐廳
桂冠自助餐廳提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽，廣受好評，因此特別推出兩款桂冠自助餐廳吃到飽餐券：單人平日早午餐券，原價每張968元，旅展優惠價每張768元；單人平日晚餐券，原價每張1,298元，旅展優惠價每張998元，兩款餐券皆可享買10送1優惠。

📍台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen
推出夏季線上旅展活動，即日起至6月10日推出MJ Kitchen餐券優惠於飯店官網及klook同步開賣，平日自助午餐單人券原價1,298元，旅展優惠價73折，僅需950元。現自助餐檯菜色釋出多道海鮮料理的「暢饗地中海」新主題菜單，用舌尖遊走愛琴海，至7月15日止。


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