金與正嗆「十倍奉還」尋求報復！北韓空飄糞便氣球後又射導彈
兩韓局勢持續緊張，北韓近日持續發射軍事偵察衛星，並進行一系列挑釁行為，包含指控韓國在邊境上空飄揚心理戰宣傳氣球，並以報復為由向韓國空飄裝有糞便、垃圾、廢棄物的大量氣球，今（30）一早北韓又向東部海域發射彈道導彈，這也是北韓時隔13天再次發起的武力挑釁行為。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓近期動作頻繁，根據韓國多家媒體報導，韓國多地自28日以來陸續發現來自北韓的氣球，氣球內裝有垃圾、糞便、舊鞋碎塊、衛生紙屑和乾電池等。韓國政府表示，累積至29日為止，已在江原道、京畿道、慶尚道、忠清道、全羅道等全國各地發現260多個「糞便氣球」，而韓國軍化生放迅速應對組（CRRT）和爆炸物處置組（EOD）也正在回收並分析這些氣球及其攜帶的物品。
韓國聯合參謀本部指出，當局發現北韓的氣球安裝了「自爆裝置」和定時器，具有很高的危險性，而北韓的行為明顯違反國際法，嚴重威脅韓國人民安全；而北韓領導人金正恩的胞妹金與正對此則反嗆，這些氣球是對韓國傳播誹謗北韓思想的報復，同樣屬於「言論自由」，又稱這是「向高喊自由民主主義的鬼怪們發送的真誠禮物」，預告未來還會對韓國進行「數十倍奉還」的報復行為。
根據法新社和韓聯社報導，韓國多地已發現超過200個來自北韓的氣球。韓國軍方還表示，北韓自28日夜間起開始進行電波干擾攻擊，影響了韓國西海（黃海）離島的GPS系統，但未造成實質損失。
與此同時，繼27日發射軍事偵察衛星但以失敗告終後，北韓於週四又向半島東部海域發射彈道導彈，韓國軍方表示正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數，初步判斷北韓可能發射了10枚短程彈道導彈，日本放送協會（NHK）則稱，該枚彈道導彈似乎落在日本的專屬經濟區外，本月17日北韓也曾發射一枚短程彈道導彈。