大谷翔平大爆發！單場雙安又開轟灌進3打點　道奇10：3大勝大都會

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大谷此役擔任二棒、指定打擊任務，首打席敲出左外野飛球被接殺，第二打席二壘滾地球出局，不過他在第三打席就敲出中外野安打，送回Miguel Vargas。
大谷在7局上打擊，嘗試擊球卻被三振出局，但8局上他不放棄，面對Jorge López，大谷翔平抓到96英里（約154公里）伸卡球，一棒轟出左外野全壘打，再度讓Miguel Vargas回本壘得分。
這是大谷首度在大都會主場開轟，也是他生涯第24座球場全壘打，大谷翔平睽違10場再度擊出全壘打。這發全壘打還是反方向全壘打，一棒打回2分。這發全壘打也是大谷生涯在第24座球場開轟，飛行距離116英尺，擊球速度166公里。
道奇打線全場16支安打相挺 大谷也不落人後
大谷翔平上次開轟已經是5月17日對戰紅人，當時他開轟後，就陷入低潮，連續46打席未再開轟，是他本季最長未開轟的狀況，其中他也遇到輕微的拉傷以及大腿傷勢，還好都可以一一克服。
道奇隊今天打線全場16支安打，包括Will Smith單場雙轟，以及8局Jason Heyward敲出三壘安打，9局又開轟，道奇隊8局狂灌進6分贏球。
先發投手James Paxton3局無失分，道奇利用投手車輪戰，Blake Treinen中繼奪勝，Elieser Hernández5局被Tomás Nido轟出2分砲單局失3分無關勝敗。