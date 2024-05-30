只有3天！全家特濃拿鐵38元　7-11黑咖啡15元、霜淇淋第二支10元

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📍門市｜5月31日至6月2日（會員限定）
◾大杯特濃拿鐵第二杯10元，5.5折，原價65元、特價38元
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵，8.4折，原價70元、特價59元
◾特大杯經典冰磚拿鐵，8.6折，原價80元、特價69元
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月31日至6月2日
◾ 厚乳拿鐵第二杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾大杯熱卡布奇諾第二杯10元，6折，原價55元、特價33元
◾UCC無糖咖啡185g買1送1，5折，原價30元、特價15元
◾霜淇淋任選第2支10元，原價49元、特價30元
📍門市｜5月29日至6月11日（消費／繳費／寄取報會員）
◾五月花新柔軔抽取衛生紙100抽2包29元，4.1折，原價36元、特價15元
📍門市｜5月29日至7月9日
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加20元享大杯美式，4.6折，原價45元、特價20元
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加30元享大杯拿鐵，5.4折，原價55元、特價30元
📍APP｜5月31日至6月2日
◾大杯拿鐵咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，6.9折，原價144元、特價100元
◾大杯美式咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價134元、特價94元
◾經典純奶茶3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價139元、特價97元
組合兌換時可任意選擇 黃金蝦排堡 89 元/晶華嫩雞鮮蔬貝果 69 元/星宇航空-美式爆汁熱狗堡 69 元/起司四重奏熱狗堡 55 元
📍APP｜5月25日至5月31日
◾指定冰飲4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶、太妃焦糖瑪奇朵、贅沢抹茶、焙烤榛果、脆酷摩卡
◾咖啡珍珠歐蕾4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾青梅冰茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）