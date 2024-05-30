來億-KY完成競拍！得標加權平均價格125.3元 擬6/12上市
製鞋大廠來億-KY即將在6月12日掛牌上市，28日也完成電腦開標作業，競拍的19991張全數拍賣成功，最低得標價格為每股新臺幣110元，最高得標價格為每股298元，得標加權平均價格為125.3元，投標數量超額認購比率達2.68倍，預計5月30日至6月3日辦理公開申購5098張，承銷價訂為85元，6月5日公開抽籤。
記者陳郁柔／台北報導
來億-KY來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋（加硫鞋）/運動鞋（冷貼鞋）/特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。
富邦證券資深副總經理吳春敏表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋以及其他特殊功能鞋等鞋類產品，主要的客戶，包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，獲利穩定成長。
此外，來億-KY也積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸以及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求。
來億-KY的2023年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47%，每股稅後盈餘6.26元；2024年第一季營業收入為77.7億元、毛利率為19.09%、首季每股稅後盈餘已達3.36元，皆較去年同期大幅成長，加上巴黎奧運的運動商機，市場樂觀看待其今年度營運表現。