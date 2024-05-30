名家論壇》黃創夏／「看門狗變主人」之「黃傅芯之亂」

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這樣的結構就是不會在短期之內絕不會改變，未來的各部會法案、中央政府的預算案、仍然要面對這樣的結構，民進黨的立法委員可以有各種反制和對抗，在民進黨的選民結構當中也可以獲得認同，分區立委有利於連任，不分區立委也有利於爭取未來的參選或更上層樓，但是對於永遠要面對施政成果的賴清德之新行政院各部門有何益處？
更麻煩的是，賴清德的新內閣這次進行了大膽實驗，大量起用了來自社會各界的人士，他們雖然有很多才華和理念，但是總是新進政府大觀園，正常穩定的立法院要面對可能就很吃力了，如今面對著走向絕對非理性的立法院，這些「社會賢達」可能無法從容以對‧‧‧
然而，賴清德和民進黨窘迫困局之下，國民黨和民眾黨就有佔到便宜嗎？
且看藍、白兩黨持續崩跌的民調和高居不下的負面觀感，真驗證了一句老話：「天作孽，猶可違；自作孽，不可活！」
原本朱立倫廢掉「黃復興黨部」想讓國民黨擺脫特定極端力量，沒想到國民黨在立法院還是受到新的「黃傅芯」盲動勢力操控，在黃國昌、傅崑萁和徐巧芯等「黃傅芯」引領之下，國民黨變回最不受人民信賴的政黨。
這些「黃傅芯們」已經忘了我是誰，人民選出民意代表，是要這些民意代表當盡責的「看門狗」，替主人（公民）看好家門，不要讓外人隨意入侵、也要緊盯公僕（行政部門）不要偷拿主人的東西。
「看門狗」自居是主人，當然令人憤怒！
立法院真正的問題在於，這些日子的粗暴表決模式，呈現出「不負責任、自我膨脹、唯我獨尊」的剽竊權力之傲慢，曝露「打著民主反民主」的邪惡，終將受到主人（公民）一連串的反制，「秋決」即將啟動。
「黃傅芯們」口口聲聲說是要拚改革、算舊帳、打特權，事實上在十七世紀，民主思潮在歐洲啟蒙的初期，當時有一位思想家就提醒世人，那些宣稱要改革反對特權的人，可以分為兩種心態：
第一種人，他們是真的基於理想和價值的原因，對於特權和不平等深惡痛絕。
第二種人，卻是基於羨慕和忌妒與覬覦之心，宣稱反特權的原因是因為他們不甘心自己享受不到。
出於忌妒與覬覦之心者，在沒有拿到權力時，他們批評當權者吃鮑魚，拿到權力之後，則非要把全世界的鮑魚吃到絕種才會甘心，才能撫平他們無權無勢時那種失落的心情和委曲。
世界上，太多的改革過程中，終會發現，太多的人喊改革，其實他們都是「第二種人」，權力到手後，馬上會現形，而且還會變本加厲。
一九一五諾貝爾文學獎得主，歐洲最重要與號召力的社會活動家、被稱為是「歐洲的良心」羅曼羅蘭有段話，此時此刻回味，更有體會與感傷：
「最革命者，也會在不知不覺中成為最古老傳統的人」—— 羅曼·羅蘭
「你好大，我好怕！」民主憲政的國家，誰都不能逾越憲政主義的界線！
正如同研究「第三波民主」的宗師杭廷頓所言：「民主的最大威脅是來自贏得選舉並藉由操弄民主機制，來削弱或摧毀民主的政治領袖和團體。」
面對如今立法院亂局，許多人義憤填膺，正是因為「黃傅芯們」逾越了「分際」，凡事茲意而為太霸道所導致！
民主少了「一點」，就會變成是民「王」，這「一點」就是絕對沒有人可以擁有無限上綱的「權力空白支票」，「黃傅芯們」自我克制吧！
不然遍地開花的罷免風潮就會來襲，今年秋天將是「斬監候」：串連啟動的各種預備動作風起雲湧等。到民年二月一日，依法正式啟動罷免，《選罷法》三階段作業大約要半年，大約在明年秋天，「秋決」必然執行‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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