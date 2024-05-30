「詹皇之子」Bronny James放棄重返大學　堅持投入NBA選秀原因？

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對於Bronny James的選秀，經紀人Rich Paul表示：「Bronny的選秀範圍很廣泛，他是一位非常有前途的球員，有很大成長空間。這只需要一支球隊，我不在乎是哪裡，他可以是狀元，也可以是第58順位。我更關心他的計劃和發展，以及那支球隊的戰略、上場機會和薪資承諾。這就是我們不想簽雙向合約的原因，而且每支球隊都明白這一點。」
在採訪中，Rich Paul也提到了整個NBA最關心的「父子同隊」狀況，他說：「很明顯大家都在討論父子同隊打球的話題，但這不是我們關心的重點。如果這些發生了那很好，但如果沒有我們不強求。」
而先前傳出Bronny James只接受太陽和湖人的試訓，對於他加入湖人的話題也逐漸升溫。但他的未來性很大，也難保詹皇是否會跟他一起並肩作戰後退休，這對各隊都是極大的利益。
Rich Paul也提到如果Bronny James最後加入湖人，他希望湖人可以像對待其他球員一樣對待Bronny James，從心底認同他的價值，那會很棒，但如果沒有加入湖人，也沒有關係。根據美國媒體《ESPN》最新的選秀預測中，Bronny James被預測會在第54順位被塞爾提克選中。