MLB／寫百年紀錄無用！Holmes放火遭逆轉　洋基3:4天使吞2連敗

「詹皇之子」Bronny James放棄重返大學　堅持投入NBA選秀原因？

▲「詹皇之子」Bronny James放棄重返大學資格，他也沒有一定要跟老爸同隊，但他堅持投入選秀，可能第54順位才被選。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇之子」Bronny James放棄重返大學資格，他也沒有一定要跟老爸同隊，但他堅持投入選秀，可能第54順位才被選。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA洛杉磯湖人隊球星「詹皇」Lebron James大兒子Bronny James日前宣佈將參與2024NBA選秀，而在今（30）日Bronny James的經紀人Rich Paul在採訪中表示，Bronny James將留在選秀中，放棄重返大學的資格。關於球迷關心的「父子同隊」，Rich Paul提到，「如果這件事情發生，那當然是最好，但如果沒有發生也沒有關係，因為自己比較在意Bronny James的未來，而不是現在」，根據美國媒體《ESPN》最新的選秀預測中，Bronny James被預測會在第54順位被塞爾提克選中。Rich Paul透露，Bronny他可以是狀元，也可以是第58順位，但他更關心未來的計劃和發展，以及那支球隊的戰略、上場機會和薪資承諾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「父子同隊」不是重點　「皇子」要去哪？

對於Bronny James的選秀，經紀人Rich Paul表示：「Bronny的選秀範圍很廣泛，他是一位非常有前途的球員，有很大成長空間。這只需要一支球隊，我不在乎是哪裡，他可以是狀元，也可以是第58順位。我更關心他的計劃和發展，以及那支球隊的戰略、上場機會和薪資承諾。這就是我們不想簽雙向合約的原因，而且每支球隊都明白這一點。」

在採訪中，Rich Paul也提到了整個NBA最關心的「父子同隊」狀況，他說：「很明顯大家都在討論父子同隊打球的話題，但這不是我們關心的重點。如果這些發生了那很好，但如果沒有我們不強求。」

而先前傳出Bronny James只接受太陽和湖人的試訓，對於他加入湖人的話題也逐漸升溫。但他的未來性很大，也難保詹皇是否會跟他一起並肩作戰後退休，這對各隊都是極大的利益。

Rich Paul也提到如果Bronny James最後加入湖人，他希望湖人可以像對待其他球員一樣對待Bronny James，從心底認同他的價值，那會很棒，但如果沒有加入湖人，也沒有關係。根據美國媒體《ESPN》最新的選秀預測中，Bronny James被預測會在第54順位被塞爾提克選中。

「詹皇之子」Bronny只參加湖人、太陽試訓！連勇士招手也不甩

76人今夏當大買家！除了追求詹皇　也要Paul George和OG Anunoby

詹皇今夏將成為自由球員？經紀人疑似說溜嘴　跳出合約似已成定局

「詹皇之子」Bronny與周志豪是選秀試訓2大贏家！美媒曝關鍵原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載