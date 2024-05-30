陳沂SWAG下海處女秀！挑戰3人「同台大戰」 粉絲嘆：根本玩假的
陳沂日前宣布加入成人直播SWAG後，於昨（29）日晚間10點30分進行直播，攜手「前輔導長」內內及「前海龍蛙兵」壹柒柒一同直播。雖然陳沂的成人直播首秀是免費觀看，但在線人數不如預期，當下連萬人都不到。而陳沂也不像當初自己所說的會「無底限拍片」，讓不少觀眾失望地表示：「根本就是玩假的！」
記者張一笙／綜合報導
自詡為「新一代情色教主」的陳沂，在她的成人直播處女秀中接受內內與壹柒柒訪問，隨後陳沂掌握主導權並且開始對壹柒柒上下其手，把手伸進對方上衣中摸起他的胸肌。作為主持人的壹柒柒反而被陳沂質問：「退伍有一段時間了，是否沒有當初那麼硬？」面對陳沂的羞辱提問，壹柒柒當場對陳沂嗆聲：「去小房間就能硬給妳看！」並且拿出棍棒懲罰陳沂。
直播中，壹柒柒與內內也特別準備一張「不提告書」給陳沂簽名，並要她保證直播後絕對不會向他們提告，不過直播約莫10分鐘後陳沂的直播畫面開始出現錯誤，甚至無法觀看，SWAG官方好不容易修好直播畫面，隨後卻又出現黑屏，讓陳沂十分無奈。
SWAG官方緊急回應表示直播沒有中斷，是因為陳沂帶來的流量是他們預估的2倍以上，一時間許多觀眾湧入導致伺服器不堪負荷，因此觀眾才會被登出。不少昨日有跟到直播的觀眾看完陳沂昨日的表現後，紛紛表示：「說好的無底限拍片呢」、「根本就玩假的」、「果然只是談話性質」、「無聊」、「也不看看她爸媽是誰，怎麼可能真的下海」。