傅崐萁又衝太快？歡迎賴清德到立院「只說不答也可」 徐巧芯不挺
立法院歷經4天院會、朝野立委大打出手，才終於三讀通過《立法院職權行使法》，讓總統到立院國情報告常態化，且需接受即問即答，不過行政院長卓榮泰昨到立院拜會國民黨團，黨團總召傅崐萁說，歡迎總統賴清德回娘家到立院報告，且不管是即問即答、統問統答，甚至只說不答，也都尊重。結果引發藍營內部反彈，反對不能對賴清德提問。
記者何哲欣／台北報導
國民黨立委徐巧芯說，既然《立法院職權行使法修正案》已經（相當艱辛的）通過了，即便行政院提出覆議，以目前藍白共同合作推動該法而言，也沒有問題。覆議過關後就應該施行。民進黨要推釋憲也是之後的事。
徐巧芯認為，再加上賴清德選前就說願意來立法院進行國情咨文報告，藍營應該要主張以修正案當中的「即時回答」，要求賴清德必須回答立法委員的提問，因為立法院不是總統的秀場，是賴清德必須在這裡回應民意的所在。
國民黨立委楊瓊瓔也說，立法院會才三讀通過修法，明定總統到立法院國情報告常態化，且對於立委口頭提問，總統應依序即時回答，這項立法精神，就是要總統有意義的回答人民疑問，因為有回答，才是真正尊重人民。
楊瓊瓔表示，即問即答並不違憲，也是賴清德身為未獲絕對多數、國會也不過半的雙少數總統該負的責任，是符合現在民意所趨，也落實責任政治。