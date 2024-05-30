陳沂開約羅志祥不夠！點名「國民黨大咖」SWAG上合體：鐵漢形象
大砲型網紅陳沂日前宣布加入大尺度成人直播平台「SWAG」，消息震撼各界。而昨（29）日陳沂合體「前海龍蛙兵」壹柒柒、前輔導長內內進行首場直播，她剛公開約男星羅志祥實戰「蓬門今始為君開」，又點名國民黨大咖新北市長侯友宜可在SWAG合作，大讚對方是「警察、軍警、鐵漢形象。」
記者賴禹妡／綜合報導
陳沂宣布加入SWAG，日前才在記者會上直接點名羅志祥，強調自己可以與對方合作「祥祥就是口碑好！姿勢我全力配合需求，祥祥你要怎樣都可以！」被問到羅志祥是否為性幻想對象，陳沂還笑喊「是我所有幻想的對象，是我的夢中情人，我的心只有祥祥。」
不過，陳沂在直播受訪時被問到是否能接受與賀軍翔合作？根據《中時新聞網》報導，她先是點名整排名字帶「ㄒㄧㄤˊ」字的男星，直接打槍男子組合「浩角翔起」的阿翔，大酸「因為阿翔是謝忻的」。接著陳沂談到賀軍翔，指出對方新戲的造型與侯友宜相似，「所以我要先考慮侯友宜，我可不可以，對不對？侯友宜好像也還OK！」更大讚對方是「警察、軍警、鐵漢形象。」
至於陳沂被「FBI帥哥」鄧佳華邀請一起拍《華根初上4》一事，雖然她當下果斷回絕對方「你可以，但，我不可以啊。」但在節目上被問到與鄧佳華合作的可能性，陳沂不僅透露鄧佳華是自己多年粉絲、兩人已見面多次，更語帶保留表示，若鄧佳華想來SWAG合作的話，「我們其實可以考慮邀請他來一集。」