快訊／今永昇太被打爆！前3局挨2轟狂失7分　小熊3：7落後釀酒人

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今永昇太今日擔綱先發，一局下在一出局二壘有人情況下，一顆紅中速球被釀酒人強打Christian Yelich逮中，一棒掃出中外野大牆，今永在首局就先失掉2分。比賽來到3局下半，今永昇太更是遭到釀酒人打線連番狙擊，單局被對手掃出5支安打，其中也被Blake Perkins敲出2分砲，單局一共失掉5分，前3局個人就失掉7分。根據統計，過去的9場比賽，今永昇太總共則是僅丟掉5分而已。
而稍早在美國一檔名為《The Pat McAfee Show》的節目中，主持人詢問了今永昇太，為何每次拿到新球，都要擺出向主審敬禮的動作。這是從日本所帶來的習慣嗎？還是因為不喜歡和裁判交談才這樣做。
今永昇太則透過翻譯表示，這是展現對主審尊敬的動作，因為在日本打球，有向裁判脫帽致敬的傳統，所以這是他開始打球就養成的習慣，也並沒有討厭主審。有趣的是，今永昇太自己也透露，其實更想要脫帽致敬，做出更完整的敬禮動作，但因為擔心投球超時，所以只好改用摸帽沿致意。
過去9場先發防禦率僅0.84 打破大聯盟紀錄
今永昇太本季與芝加哥小熊簽下了4年5300萬美元（約合17.1億元新台幣），身手卻超乎外界預期，過去總共先發出賽9場，戰績是完美的5勝0敗，防禦率僅0.84，打破過去由Fernando Valenzuela 所保持的大聯盟紀錄0.91，成為生涯前9場先發防禦率最低的投手。