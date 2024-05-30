MLB／寫百年紀錄無用！Holmes放火遭逆轉　洋基3:4天使吞2連敗

快訊／今永昇太被打爆！前3局挨2轟狂失7分　小熊3：7落後釀酒人

▲芝加哥小熊今（30）日在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，小熊推派日籍強投今永昇太先發，但本場比賽他的狀況不理想，前3局就狂失7分。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊今（30）日在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，小熊推派日籍強投今永昇太先發，但本場比賽他的狀況不理想，前3局就狂失7分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（30）日芝加哥小熊在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，小熊推派日籍強投今永昇太先發，過去今永先發出賽9場，防禦率僅0.84，也成為大聯盟史上生涯前9場先發防禦率最低的投手。但今日今永的第10場先發出賽，他在前3局比賽就遭遇亂流，其中第3局更失掉5分，個人前3局被打出8支安打，包含2發全壘打，共失掉7分，比賽目前進行至5局上半，小熊暫時以3：7落後給釀酒人。

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今永昇太被打爆　前3局狂失7分

今永昇太今日擔綱先發，一局下在一出局二壘有人情況下，一顆紅中速球被釀酒人強打Christian Yelich逮中，一棒掃出中外野大牆，今永在首局就先失掉2分。比賽來到3局下半，今永昇太更是遭到釀酒人打線連番狙擊，單局被對手掃出5支安打，其中也被Blake Perkins敲出2分砲，單局一共失掉5分，前3局個人就失掉7分。根據統計，過去的9場比賽，今永昇太總共則是僅丟掉5分而已。

而稍早在美國一檔名為《The Pat McAfee Show》的節目中，主持人詢問了今永昇太，為何每次拿到新球，都要擺出向主審敬禮的動作。這是從日本所帶來的習慣嗎？還是因為不喜歡和裁判交談才這樣做。

今永昇太則透過翻譯表示，這是展現對主審尊敬的動作，因為在日本打球，有向裁判脫帽致敬的傳統，所以這是他開始打球就養成的習慣，也並沒有討厭主審。有趣的是，今永昇太自己也透露，其實更想要脫帽致敬，做出更完整的敬禮動作，但因為擔心投球超時，所以只好改用摸帽沿致意。

過去9場先發防禦率僅0.84　打破大聯盟紀錄

今永昇太本季與芝加哥小熊簽下了4年5300萬美元（約合17.1億元新台幣），身手卻超乎外界預期，過去總共先發出賽9場，戰績是完美的5勝0敗，防禦率僅0.84，打破過去由Fernando Valenzuela 所保持的大聯盟紀錄0.91，成為生涯前9場先發防禦率最低的投手。


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