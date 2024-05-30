只要饗饗半價！旭集同集團「隱藏版buffet」被神出　698元高品質

今防午後雷雨亂炸！吳德榮：鋒面將重回台灣　週末全台大雨躲不掉

▲今天午後開始對流發展旺盛，各地要小心較大雨勢出現，週末鋒面重回台灣，全台有雨且要小心雷擊、強風、瞬間大雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天午後開始對流發展旺盛，各地要小心較大雨勢出現，週末鋒面重回台灣，全台有雨且要小心雷擊、強風、瞬間大雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（30）日鋒面逐漸北上，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，各地今天大致多雲時晴，午後開始對流發展旺盛，將有較大雨勢出現，明（31）日天氣類似，較大的變化出現在週末（6/1至6/2），鋒面籠罩台灣，全台有雨且要小心雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今、明兩天鋒面都在巴士海峽，因此各地大致多雲時晴，午後有「局部短暫陣雨或雷雨」，仍要留意較大雨勢，且今天開始水氣逐漸北移，南台灣除了午後之外，其它時間也「偶有局部短暫陣雨或雷雨」。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏21至33度，中部攝氏23至34度，南部攝氏24至34度，東部攝氏21至32度。

▲明天各地雨勢再起，一路到週末全台都會有顯著降雨，且要留意大雨發生。（圖／中央氣象署提供）
▲今天各地要留意午後雨勢，一路到週末全台都會有顯著降雨，且要留意大雨發生。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，目前較需關注週六、週日的雨勢，隨著鋒面重回台灣，配合南海水氣匯入，全台各地都是「局部陣雨或雷雨」的天氣，並有「中小尺度對流」發展，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨的「小範圍劇烈天氣」，且週日氣溫驟降、明顯轉涼。

吳德榮補充，下週一至週三（6/3至6/5）鋒面會再次南移到巴士海峽、呂宋島一帶，台灣天氣好轉、各地大致晴時多雲，氣溫逐日漸升，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率。

▲週末的鋒面過後受東北季風影響，北台灣氣溫明顯降低。（圖／中央氣象署提供）
▲週末的鋒面過後受東北季風影響，北台灣氣溫明顯降低。（圖／中央氣象署提供）

天氣預報／出門要帶傘！今天全台有雨　午後「雷雨不定時轟炸」

天氣預報／好天氣又掰了！明起「全台雨勢再起」　週末整天在下雨

北風衝到巴士海峽了！ 鄭明典：「高壓早退」不正常　對台影響曝

颱風生成會更靠近台灣！專家：下半年「反聖嬰現象」幾乎成定局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代