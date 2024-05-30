今防午後雷雨亂炸！吳德榮：鋒面將重回台灣 週末全台大雨躲不掉
今（30）日鋒面逐漸北上，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，各地今天大致多雲時晴，午後開始對流發展旺盛，將有較大雨勢出現，明（31）日天氣類似，較大的變化出現在週末（6/1至6/2），鋒面籠罩台灣，全台有雨且要小心雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今、明兩天鋒面都在巴士海峽，因此各地大致多雲時晴，午後有「局部短暫陣雨或雷雨」，仍要留意較大雨勢，且今天開始水氣逐漸北移，南台灣除了午後之外，其它時間也「偶有局部短暫陣雨或雷雨」。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏21至33度，中部攝氏23至34度，南部攝氏24至34度，東部攝氏21至32度。
吳德榮說明，目前較需關注週六、週日的雨勢，隨著鋒面重回台灣，配合南海水氣匯入，全台各地都是「局部陣雨或雷雨」的天氣，並有「中小尺度對流」發展，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨的「小範圍劇烈天氣」，且週日氣溫驟降、明顯轉涼。
吳德榮補充，下週一至週三（6/3至6/5）鋒面會再次南移到巴士海峽、呂宋島一帶，台灣天氣好轉、各地大致晴時多雲，氣溫逐日漸升，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率。