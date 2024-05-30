影／連續近身球惹火Harper！費城人、巨人板凳清空　差點大亂鬥

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Bryce Harper在四局上半面對Kyle Harrison，Kyle Harrison連續投出兩顆內角近身球，第二顆更直接往Bryce Harper的臉前飛去，Bryce Harper閃球後怒瞪投手丘，引發兩邊板凳清空，巨人補手Curt Casali也不斷安撫Harper，這才讓衝突沒有進一步擴大，最終這個打席Harper擊出三壘滾地球出局，而本場比賽費城人在Nick Castellanos和Kyle Schwarber都開轟的情況下，終場以6:1擊敗巨人，終止近期3連敗。
賽後接受訪問時，Bryce Harper表示：「我知道他不是故意的，我只是不想被丟到臉，那可一點也不有趣。」而Kyle Harrison則表示：「我可能投得有點太內角了，他是好球員，我必須想辦法解決掉他，因此我要把球丟到他會感到不開心的地方。」
Harper曾對巨人揮拳 衝突導致「建仔之友」退休
2017年當年還效力華盛頓國民的Bryce Harper，也是在對上巨人的比賽中，遭到巨人投手Hunter Strickland投出觸身球，Bryce Harper朝投手丘怒丟頭盔，引發大規模衝突，成為大聯盟衝突史上經典的一幕。
有趣的是當年巨人Michael Morse因在衝突中撞到頭部，導致腦震盪而被迫提前退休，Michael Morse在效力國民時期曾和王建民、Harper同隊，因在王建民先發時，常常擊出致勝安打，因此被台灣球迷稱為「建仔之友」。