又見超思手法？醫爆點滴缺貨「每月數億錢坑」 狠酸：危機變商機
國內市佔7成的輸液大廠「永豐化學」，因違規而遭食藥署勒令關廠停業，導致每月面臨150萬袋缺口，引發開刀、住院停擺危機。衛福部政務次長林靜儀20日傍晚緊急召開記者會，表示已啟動緊急專案進口，第一批約20多萬袋預計6月10日前到貨。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，衛福部上週稱沒缺貨，如今又說要啟動專案進口，狠酸「危機變商機」。
記者王德蓉／綜合報導
蘇一峰上週就曾揭露國內生理食鹽水缺貨亂象，不過新任衛福部長林靜儀強調，輸液暫時沒有缺貨問題。而蘇一峰29日則在臉書發文提到，上週衛福部說，輸液沒有缺貨，醫療人員好好做事，不要製造恐慌，「今天衛福部說，全台輸液短缺，要啟動緊急專案進口！所以輸液是有沒有缺貨？又見專案進口！危機成商機？」
蘇一峰續指，衛福部說6月開始將用定價2、3倍的價格去專案進口點滴，廠商也找好了，認為這是合理的價格，但他質疑，「從7月起每個月估計要進口150萬袋才足夠，每袋不含運費60至300，算起來每個月大概1至4億」，他直指「目前台灣這個點滴繼續缺下去，每個月會有1至4億的缺口錢坑。」
蘇一峰表示，大家難免好奇，國內點滴大廠，為什麼不出來馬上坦住點滴缺口的產線？「說真的如果是我，我不會出來馬上坦產線，因為完全沒有好處！」他指出，台灣本土廠絕對拿不到給國外的價格，只會是原本的健保死豬價，除此之外，還擋了小吃店的財路得罪人，狠酸「躺平才是王道」。