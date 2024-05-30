20萬黃牛被清算！張學友明攻蛋「還有票可搶」 主辦將曝購票細節
歌神張學友即將在明（31）日於台北小巨蛋舉辦「60+」世界巡迴演唱會，雖然這一次開了9個場次，但9萬張門票依然供不應求，先前搶票時仍有許多粉絲瘋狂哀嚎搶不到票，在網路上掀起熱烈討論。沒想到，近期傳出主辦單位「超級圓頂」將宣布「現場購票」的相關細節，相信到時候現場排隊買票將又會掀起一波搶票潮，引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
張學友的「60+」世界巡迴演唱會先前門票開賣時，售票系統湧入80萬人次搶票，可以感受到張學友的魅力真的非常強大。根據《聯合報》報導，當時售票方KKTIX偵查到超過5億次、來自超過30萬個帳號對系統的異常攻擊，其中包含已經被刑事局偵破的「MAX搶票機器人程式」，該程式透過多個帳號、多個視窗搶到大量的演唱會票券，導致許多人都搶不到票。
此外，售票單位在調查異常帳號後，封鎖了大約有20萬個黃牛帳號，並透過文化部向刑事局偵九隊報案處理，希望可以藉此打擊黃牛。而這些被異常帳號搶購而遭取消的門票，主辦單位則透露不再透過網路販售，據了解主辦方「超級圓頂」將在近期透過官方社群公告「現場購票」的相關細節，消息傳出後引起不少粉絲期待與關注。
事實上，張學友的「60+世界巡迴演唱會-台北站」是他的第10次大型個人巡迴演唱會，每一次的演出他都努力突破、超越自己，在歌壇闖蕩39年的他，歌聲至今依然保有超強的滲透力與感染力，他先前受訪時也曾說過：「我老了，但進步了，我就是喜歡表演！相信在人生不同階段，還是可以呈現不一樣的美。」他也認為自己可以做出適合自己年齡的演唱會，帶給觀眾精彩的表演。