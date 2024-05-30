立院內「訊號強波車」監控周邊民眾？許宇甄怒了：NCC應徹查
國民黨質疑，民進黨政策會執行長王義川透過基地台訊號，監控人民行動，他深夜曬出3張圖，內有台中市政府觀光旅遊局分析的遊客行為，包括男女占比，以及年齡層等資訊。對此，國民黨立委許宇甄今（30）日表示，我們的手機訊號是不是隨時都可以被民進黨、王義川拿來做分析？如果電信公司的資料可以隨時被民進黨拿來做政治偵防和選舉用途，是不是我們的戶役政資料、ETAG資料也隨時能被執政黨拿來使用？國家通訊傳播委員會（NCC）應該立即徹查電信公司，檢調機關應該立即約談王義川，執政黨應該立即停止不法搜集人民個資行為。
記者林怡昕／台北報導
許宇甄指出，5月24日星期五晚上，立法院區內有一臺電信公司訊號強波車，民進黨、王義川是不是利用這台車搜集立法院周邊使用者的數據？有沒有藉此搜集立法院工作人員、立委、助理的數據？再利用這些資料作為政黨分析、政治偵防使用？資料搜集後電信公司怎麼控管？還有這台訊號強波車是誰申請的？民進黨不當利用電信偵察手段，侵害人權、戕害民主，不可原諒。
許宇甄強調，王義川在上節目時公開說，可以用手機訊號的定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等，也能分析跟519活動的小草有沒有重複，民進黨竟然可以動用國家機器，直接用電信公司基地台來監控人民，甚至還派出專車加強搜集，比當年美國總統尼克森水門案還要嚴重！原來「老大哥」一直都在，民進黨的監控蒐集電信資料行為，不僅讓民主蒙羞，更讓台灣民主倒退30年，賴清德總統不要躲在總統府滑手機寫臉書，立即出面講清楚。