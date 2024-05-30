SOGO大巨蛋美食公園今登場！韓式料理「全部5折」　開幕優惠一覽

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🟡SOGO大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」開幕優惠
📍Lit Lit早午餐酒吧
時間：5月30至6月2日
開幕優惠：楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡買一送一，無酒精售價150元、有酒精售價250元。
📍TOK盡興食光
時間：5月30至6月6日
開幕優惠：客家冠軍豬腳特價590元。
📍螢火部落
時間：5月30至6月30日
開幕優惠：啜飲式調酒買二送一；單筆滿2000元以上且有包含鑄火料理，贈炸物一份。
📍週末炸雞漢堡俱樂部
時間：5月30起至6月9日
開幕優惠：每天消費前100位送炸雞券&周末炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。
📍PRESERVE
時間：5月30起開幕首兩週
開幕優惠：消費滿100元送任一口味現烤可頌（每人每次限送一份，每日限量50份送完為止）。
📍星胡同
時間：5月30至6月9日
開幕優惠：指定特餐贈神秘菜色一品。
📍紫木槿
時間：5月30至6月6日
開幕優惠：5/30當天全品項5折（僅供現場候位），5/31-6/6消費會員點數2倍送。
📍一風堂
時間：5月30至開幕第六週
開幕優惠：5/30當天凡點拉麵送小生啤一杯或100元以下無酒精飲料一杯；開幕首周消費滿1288元可抽獎，有機會獲得多款一風堂日本直送官方商品、大巨蛋店專屬VIP卡、多款商品兌換券等；開幕第二周可爾必思沙瓦買一送一；開幕第三至六周內用打卡送各式商品。
📍掌門精釀啤酒餐廳
時間：5月30至6月9日
開幕優惠：四款暢銷精釀啤酒第二杯半價，店內用餐滿500元贈指定酒款120ml一杯。
下一波還會有SOGO大巨蛋D區「潮美食公園GOURMET PARK」，還有五家餐廳陸續登場，包括日本洋食「武蔵野森珈琲Diner」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」、港式飲茶「大巨星港式飲茶餐酒館」（24小時營業）、台式火鍋「湊湊火鍋·茶憩」。