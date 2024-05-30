只要饗饗半價！旭集同集團「隱藏版buffet」被神出　698元高品質

SOGO大巨蛋美食公園今登場！韓式料理「全部5折」　開幕優惠一覽

▲SOGO大巨蛋美食公園今（30）日開始營業，共計有9家餐廳搶先登場，「紫木槿」韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，開幕首日5折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO大巨蛋美食公園今（30）日開始營業，共計有9家餐廳搶先登場，「紫木槿」韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，開幕首日5折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

SOGO大巨蛋美食公園今（30）日開始營業，共計有9家餐廳搶先登場，為了歡慶開幕首日，各大餐廳推出限時優惠，包括韓式餐酒館「紫木槿」全品項5折優惠；一風堂送小生啤一杯或100元以下無酒精飲料一杯，《NOWnews》整理開幕優惠一次收。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（30）日SOGO大巨蛋美食公園，搶先開幕9家餐廳，包括西式料理「TOK盡興食光」、台式風格炸雞啤酒「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒館「Lit Lit」、全台獨家航空主題燒肉餐酒館「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵居酒屋「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」。

▲OGO大巨蛋美食街明天開幕！「潮美食公園GOURMET PARK」共計有14家主題餐廳，明（30）日先開幕9家。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO大巨蛋美食街今天開幕！「潮美食公園GOURMET PARK」共計有14家主題餐廳，今（30）日先開幕9家。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡SOGO大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」開幕優惠

📍Lit Lit早午餐酒吧
時間：5月30至6月2日
開幕優惠：楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡買一送一，無酒精售價150元、有酒精售價250元。

▲Lit Lit早午餐酒吧。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Lit Lit早午餐酒吧楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡買一送一，無酒精售價150元、有酒精售價250元。。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍TOK盡興食光
時間：5月30至6月6日
開幕優惠：客家冠軍豬腳特價590元。

📍螢火部落
時間：5月30至6月30日
開幕優惠：啜飲式調酒買二送一；單筆滿2000元以上且有包含鑄火料理，贈炸物一份。

📍週末炸雞漢堡俱樂部    
時間：5月30起至6月9日
開幕優惠：每天消費前100位送炸雞券&周末炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。

▲週末炸雞漢堡俱樂部，打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲週末炸雞漢堡俱樂部，打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍PRESERVE    
時間：5月30起開幕首兩週
開幕優惠：消費滿100元送任一口味現烤可頌（每人每次限送一份，每日限量50份送完為止）。

📍星胡同
時間：5月30至6月9日
開幕優惠：指定特餐贈神秘菜色一品。

📍紫木槿
時間：5月30至6月6日
開幕優惠：5/30當天全品項5折（僅供現場候位），5/31-6/6消費會員點數2倍送。

📍一風堂
時間：5月30至開幕第六週
開幕優惠：5/30當天凡點拉麵送小生啤一杯或100元以下無酒精飲料一杯；開幕首周消費滿1288元可抽獎，有機會獲得多款一風堂日本直送官方商品、大巨蛋店專屬VIP卡、多款商品兌換券等；開幕第二周可爾必思沙瓦買一送一；開幕第三至六周內用打卡送各式商品。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲一風堂開幕首日凡點拉麵送小生啤一杯或100元以下無酒精飲料一杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍掌門精釀啤酒餐廳
時間：5月30至6月9日
開幕優惠：四款暢銷精釀啤酒第二杯半價，店內用餐滿500元贈指定酒款120ml一杯。

下一波還會有SOGO大巨蛋D區「潮美食公園GOURMET PARK」，還有五家餐廳陸續登場，包括日本洋食「武蔵野森珈琲Diner」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」、港式飲茶「大巨星港式飲茶餐酒館」（24小時營業）、台式火鍋「湊湊火鍋·茶憩」。

開箱／SOGO大巨蛋「美食公園」明開幕！全台首間星胡同、開幕優惠

島東風味探索展快閃忠孝SOGO！22慢農、19慢食店家　還可看名廚

新光三越端午節預購開跑！「最夯肉粽口味」又變了：這款重回顛峰

只有3天！全家特濃拿鐵38元　7-11黑咖啡15元、霜淇淋第二支10元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載