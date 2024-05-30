黃仁勳帶92歲張忠謀逛寧夏夜市！蚵仔煎、豆花擄獲一桌2千億身價

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尤其「台灣半導體教父」張忠謀高齡92歲，膝蓋不好的他，出入向來有大漢保鑣跟隨，而且平常吃的東西都是夫人張淑芬親自準備，不會隨便亂吃，這次真是給足黃仁勳面子，飯後跟著AI美食大老團「人生首次」逛夜市。
據了解，榮登全球第15大富豪的黃仁勳，身價正式突破千億美元大關；今年首度奪下台灣首富的林百里，身家資產達126億美元；而張忠謀雖已退休，但當時持股12.5萬張，若至今1股未賣，身價也有約新台幣906億元。昨晚這一桌子全部人加起來超過2千億身價，在寧夏夜市邊逛邊聊，再訪「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，坐在「豆花莊」醒目招牌下的張忠謀，面對鏡頭還高舉右手比讚，看起來對夜市小吃可說是十分讚賞。
排隊名店「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，最早於1965年在台北圓環開店，搬到寧夏夜市人氣未減，天天大排長龍。只選用每日台南直送的新鮮蚵仔，搭配Q彈粉漿與獨門醬汁的蚵仔煎，也是台灣第一家獲得《米其林指南》必比登推薦的蚵仔煎。而不少日本人也指明要吃的「豆花莊」，也是1965年創立，主打招牌古早味豆花，還有粉圓冰與甜湯等冰品，從早上賣到凌晨、又緊鄰夜市週邊，人潮總是絡繹不絕。
張忠謀 台灣半導體教父
英文名：Morris Chang
生日：1931年7月10日，今年92歲
配偶：張淑芬
學歷：
．美國麻省理工學院機械系學士、碩士
．美國史丹福大學電機系博士
．國立清華大學名譽博士
經歷：
．美國希凡尼亞公司半導體部工程師
．德州儀器公司矽電晶體部總經理、積體電路部總經理、集團副總裁、半導體集團總經理、消費者產品集團總經理
．工研院院長、董事長
．台灣積體電路製造股份有限公司創辦人
圓環邊蚵仔煎
地址：台北市大同區寧夏路46號
電話：02-2558-0198
豆花莊
地址：台北市大同區寧夏路49號
電話：02-2550-6898