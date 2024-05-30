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黃仁勳帶92歲張忠謀逛寧夏夜市！蚵仔煎、豆花擄獲一桌2千億身價

▲AI教父輝達執行長黃仁勳「台北美食圖鑑」出動！與廣達董座林百里吃完私廚「鄒記食舖」，再帶92歲張忠謀人生首次開逛寧夏夜市，「圓環邊」雞蛋蚵仔煎、「豆花莊」小吃，擄獲一桌超過2千億身價。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲AI教父輝達執行長黃仁勳「台北美食圖鑑」出動！與廣達董座林百里吃完私廚「鄒記食舖」，再帶92歲張忠謀人生首次開逛寧夏夜市，「圓環邊」雞蛋蚵仔煎、「豆花莊」小吃，擄獲一桌超過2千億身價。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）

記者蕭涵云/綜合報導

AI教父輝達執行長黃仁勳「台北美食圖鑑」又出動！昨（29）日與張忠謀夫婦、廣達董座林百里、聯發科董座蔡明介等大老闆們，在私廚「鄒記食舖」聚餐完興致不減，黃仁勳帶上92歲張忠謀人生首次開逛寧夏夜市，出入向來有大漢保鑣跟隨、平常吃的東西都是夫人張淑芬親自準備，台灣半導體教父張忠謀即使膝蓋不好、也給足黃仁勳面子，一桌子全部人加起來超過2千億身價，大啖「圓環邊」雞蛋蚵仔煎、「豆花莊」等親民小吃清單曝光。

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掀起黑色皮衣狂潮的輝達執行長黃仁勳再訪台灣，早已帶動「台北美食圖鑑」的AI教父，與夫人Lori Huang、張忠謀夫婦、廣達董座林百里、聯發科董座蔡明介、廣達副董事長梁次震、台灣大董事長蔡明忠等大老闆們，在私廚「鄒記食舖」聚餐完興致不減。黃仁勳還化身小吃嚮導，帶上92歲張忠謀人生首次開逛寧夏夜市，一行人身價上億、各個含金量超高，步入民間尋訪地道小吃，一時蔚為奇觀。

尤其「台灣半導體教父」張忠謀高齡92歲，膝蓋不好的他，出入向來有大漢保鑣跟隨，而且平常吃的東西都是夫人張淑芬親自準備，不會隨便亂吃，這次真是給足黃仁勳面子，飯後跟著AI美食大老團「人生首次」逛夜市。

▲輝達執行長黃仁勳今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲AI教父黃仁勳帶上92歲張忠謀，人生首次開逛寧夏夜市，轟動現場。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
據了解，榮登全球第15大富豪的黃仁勳，身價正式突破千億美元大關；今年首度奪下台灣首富的林百里，身家資產達126億美元；而張忠謀雖已退休，但當時持股12.5萬張，若至今1股未賣，身價也有約新台幣906億元。昨晚這一桌子全部人加起來超過2千億身價，在寧夏夜市邊逛邊聊，再訪「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，坐在「豆花莊」醒目招牌下的張忠謀，面對鏡頭還高舉右手比讚，看起來對夜市小吃可說是十分讚賞。

排隊名店「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，最早於1965年在台北圓環開店，搬到寧夏夜市人氣未減，天天大排長龍。只選用每日台南直送的新鮮蚵仔，搭配Q彈粉漿與獨門醬汁的蚵仔煎，也是台灣第一家獲得《米其林指南》必比登推薦的蚵仔煎。而不少日本人也指明要吃的「豆花莊」，也是1965年創立，主打招牌古早味豆花，還有粉圓冰與甜湯等冰品，從早上賣到凌晨、又緊鄰夜市週邊，人潮總是絡繹不絕。

▲「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，每份85元。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，每份85元。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲豆花莊冰品50元～75元。（圖／翻攝自豆花莊FB）
▲豆花莊冰品50元～75元。（圖／翻攝自豆花莊FB）
▲台積電熊本廠開幕，傳創辦人張忠謀與日本經濟產業大臣齋藤健闢室密談。為此，台積電對外表示並無密會一事。（圖／台積電提供）
▲「台灣半導體教父」台積電創辦人張忠謀。（圖／台積電提供）
張忠謀 台灣半導體教父
英文名：Morris Chang
生日：1931年7月10日，今年92歲
配偶：張淑芬
學歷：
．美國麻省理工學院機械系學士、碩士
．美國史丹福大學電機系博士
．國立清華大學名譽博士
經歷：
．美國希凡尼亞公司半導體部工程師
．德州儀器公司矽電晶體部總經理、積體電路部總經理、集團副總裁、半導體集團總經理、消費者產品集團總經理
．工研院院長、董事長
．台灣積體電路製造股份有限公司創辦人

圓環邊蚵仔煎
地址：台北市大同區寧夏路46號
電話：02-2558-0198

豆花莊
地址：台北市大同區寧夏路49號
電話：02-2550-6898

 

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