賴清德拋「兩岸互不隸屬」！吳子嘉見最新民調示警：他要小心
《美麗島電子報》公布「2024年5月國政民調」，其中一份民調顯示，總統賴清德就職時說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，對於國家安全，有45.7%民眾認為不利，36.2%認為有利。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，賴清德要小心。
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉29日在網路直播節目《董事長開講》表示，「賴總統就職時說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，此說法對我們國家安全....？」有45.7%民眾認為此說法對國家安全非常危險的，賴清德要小心，而認為有利的有36.2%，則是民進黨死忠派。
此外，民調也詢問民眾「若兩岸政府敵意升高，會否擔心4年內發生衝突或戰爭」，結果顯示，擔心的人有49.4%，不擔心的為47.3%，約為一半一半、五五波，一半的人擔心，一半的人不擔心，吳子嘉則認為結果太荒唐了。
民調也問道「兩岸政府若恢復觀光等交流，對降低敵意，避免軍事衝突？」結果顯示，有70.7%的人認為有幫助，認為沒有幫助的人24.1%。吳子嘉認為，這個民調非常重要，是老百姓的心聲，送給賴清德。
《美麗島電子報》5月國政民調，調查範圍為全國22個縣市，年滿20歲的民眾。調查時間為2024年5月21日至5月23日。採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1074人（住宅電話753人、行動電話321人），信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。