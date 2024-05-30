外長備詢初登板！被問藐視國會罪三讀 林佳龍：依憲政法治執行
立院院會28日在爭議中，通過藍白《立法院職權行使法》部分條文的修正案及《刑法》新增藐視國會罪。外交部長林佳龍今（30）日表示，台灣是民主國家，一切按照憲政跟法治進行，若有爭議，也有相關程序可依循。
記者呂炯昌／台北報導
林佳龍今天上午首度以外交部長身份，前往立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備詢。媒體詢問國會改革法案完成三讀的看法，回到立法院這個熟悉的地方，心情很特別，昨天特別拜訪外交及國防委員會召委與立委們，向他們請益，未來在行政立法互動上，將全力配合立法院運作。
林佳龍進一步說，有關於國會職權變革，我國是民主國家，一切按照憲政及法制來進行，如果有爭議，也有相關程序可以依循。
媒體詢問中共近期宣布聯合軍演，是否為測試「紅線」？林佳龍說，「他們在造成新常態」，這種步步進逼、想要蠶食鯨吞，包括像M503航路的改變，以及有海警船出現在台灣東岸，這只會引起第一島鏈，包括美國、日本和台灣能夠共同來因應。
林佳龍強調，兩岸的問題不只是涉及兩岸之間，它已經是一個區域性，甚至是一個全球性的議題，台灣將結合理念相近的國家，共同來做好因應，維持台海的和平跟穩定。