Kristaps Porzingis總冠軍首戰能復出？塞爾提克主帥：我還不確定

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Joe Mazzulla稍早接受了波士頓當地媒體一檔名為《98.5 The Sports Hub》的節目採訪，期間他談到了球隊主戰前鋒Kristaps Porzingis的傷勢情況。當被問到Porzingis能否在總決賽G1復出時，Mazzulla則在節目上表示：「我不確定，我目前還不清楚。」
「我的確知道的是，Porzingis現在加強了在場上的訓練強度，就像我之前說的那樣，他一直都在非常努力地恢復。有時他自己會進行一些投籃訓練，但他還沒有與球隊一起訓練過，他一直在1對1的對抗訓練，只是這個訓練強度正在逐步提高，他現在變得越來越好了。」Joe Mazzulla說到。
Kristaps Porzingis是在本賽季季前透過交易，從巫師隊轉戰塞爾提克，整季出賽57場，場均貢獻20.1分、7.2籃板，整體投籃命中率達到51.6％，也是生涯新高。而在受傷之前，球隊季後賽首輪面對熱火他出賽4場，場均則有12.3分、5籃板、1.5次阻攻的表現。
Porzingis是綠衫軍禁區重要人物 能否順利復出也成關鍵
Kristaps Porzingis可說是本季塞爾提克在內線攻、防兩端最優異的內線選手，能裡能外的進攻手法，在防守端也有一定的護筐實力，更是一位能夠在中鋒與高側翼之間切換自如的進攻球員。如今總冠軍賽Porzingis能否復出，勢必也會對綠衫軍的團隊戰力帶來影響，而塞爾提克目前隊史奪冠次數為17次，他們也要在今年力拼奪下隊史第18冠，超越洛杉磯湖人。