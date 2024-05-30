黃仁勳「罕見合體兒女」被捕捉！全家爆買台灣味 兄妹輝達職位曝
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為即將登場的「Computex」台北國際電腦展提前來台，他昨（29）日被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，整桌驚人身價引起熱議。黃仁勳28日也被捕捉到帶著兒女在台北四平街採買台灣味零嘴，一家四口罕見在台灣合體，同樣掀起不小討論度。
記者賴禹妡／綜合報導
黃仁勳28日與老婆、兒子、女兒現身四平商圈，4人入店採購了4000多元的果乾、蜜餞。其中黃仁勳老婆Lori最愛芒果乾，他更直接掏2000多元買下來寵妻，另外戰利品還有鳳梨乾、情人果、脆梅、茶梅。
黃仁勳一家四口難得在台灣合體，在Computex開幕前一起逛街、吃美食，過去黃仁勳隻身來台，身邊幾乎只帶2位保鑣，這次全家人出動，保鑣規格被目睹升級成4位。
黃仁勳兒子黃勝斌2015年曾來台創業，當時他年僅25歲就與朋友一起合開酒吧，開業第一年就被《富比士》（Forbes）評為「亞洲50間最佳酒吧」，但他經營7年後決定將酒吧轉讓，之後返美在輝達擔任資深產品經理，負責仿真機器人的相關業務。
黃仁勳女兒黃敏珊則是過去從事飯店業，目前在輝達擔任Omniverse軟體開發平台行銷主任，兄妹倆與父親共同聯手拓展事業版圖。