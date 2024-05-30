陷手機監控爭議！王義川再貼「景點人流分析」 年齡、留宿率全曝
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等，此話一出引發輿論譁然，台北地檢署29日也主動分他字案展開調查，了解有無違反《通訊保障及監察法》情事。不過王義川深夜再度於社群平台Threads發文，貼出一則「台中市景點人流分析」資訊，裡面包括了遊客人次、年齡、性別、留宿率等資訊，他也表示「歡迎大家來台中玩」。
記者王德蓉／綜合報導
王義川日前在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等；同台的國民黨立委陳玉珍一聽，心中感到十分恐怖與震驚，「難道老大哥還在？！」陳玉珍說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，因此要求檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。
對此，民進黨發言人吳崢則表示，王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜參與者輪廓為「年齡層偏大、男性居多」；民眾黨5月19日集會行動參與者輪廓則為「年齡層偏年輕，男性居多」；5月24日立法院外群眾輪廓為「各年齡層分佈均勻，女性略多於男性」；參與者的輪廓明顯顯示出，5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。
而王義川深夜再透過Threads發出「台中市景點人流分析」的貼文，其中資訊包括遊客人次、年齡、性別、留宿率等資訊，他也表示「歡迎大家來台中玩」。