小模拇趾外翻疼痛　矯正微創手術「美翻了」

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亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏表示，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題，不僅會造成外觀困擾、買鞋不便，連走路都因疼痛影響儀態，是許多民眾的夢魘，其中大多數拇趾外翻是成年後才出現，平均年紀大約落在三十歲左右，以女性較多，且多半雙腳都有，甚至會隨著年紀越來越嚴重。
蘇錦宏也指出，造成拇趾外翻原因除了遺傳之外，平時常穿高跟鞋與尖頭皮鞋這類楦頭小的鞋子更是高風險族群，除此之外，扁平足、風溼病、關節鬆弛等問題也常會合併出現，症狀包括拇趾內側發炎紅腫痛、第二腳趾底部疼痛或是出現硬皮，雖然不像慢性病需長期吃藥控制，但每天走路的痛楚往往嚴重影響生活品質，可以說是小病造成大問題，務必要盡快治療。
經安排X光檢查後，「小雅」第一蹠趾角度約40度，第一、第二蹠骨角度也大於15度，確認為嚴重拇趾外翻，討論後決定採用微創手術矯正治本，過程中，先以特殊工具切骨矯正，將外翻的拇趾拉回到正常角度，合併週邊組織鬆緊度調整韌帶，之後再用可吸收的植入物材質加以固定，術後隔天即可下床，且手術回復時間大幅縮短，約三個月後即恢復原本生活步調，植入物約兩年後可吸收。
蘇錦宏強調，拇趾外翻角度越大不代表症狀就一定比較嚴重，有些人外型變形很明顯，卻完全沒有症狀，也有人看起來變形很輕微，走路完卻會紅腫痛到無法忍受，因此若有拇趾外翻症狀，建議要尋求專業骨足踝專科醫師評估，選擇最適合的處理方式。
他也提醒，若症狀剛開始出現，不妨採取保守治療，如換穿寬楦頭而且有足弓支撐的鞋子，或者使用外翻矯正襪、矯正墊或是蹠部墊等，若有紅腫發炎狀況，也可服用消炎藥物及足部運動的肌力訓練改善，但相關問題已經嚴重到影響生活時，千萬不要排斥就醫或手術，才能早日回復美足風采。