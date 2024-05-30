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騎士唯一球星就是Donovan Mitchell！美媒爆：他比詹皇還要更大牌

▲根據美媒爆料，Donovan Mitchell目前在騎士就好比「詹皇」Lebron James在湖人的地位，但騎士只有Donovan Mitchell一位球星，因此他的地位更高。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒爆料，Donovan Mitchell目前在騎士就好比「詹皇」Lebron James在湖人的地位，但騎士只有Donovan Mitchell一位球星，因此他的地位更高。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA克里夫蘭騎士隊在今年季後賽止步東區次輪，在季後賽被淘汰後，關於當家球星Donovan Mitchell被交易的傳聞也不斷流傳，而美國媒體《ESPN》記者Brian Windhorst報導指出，目前Donovan Mitchell在騎士的地位，是NBA所有球星中最高的，他提到Donovan Mitchell目前在騎士就好比「詹皇」Lebron James在湖人的地位，但騎士只有Donovan Mitchell一位球星，因此他的地位更高，可以參與更多球隊事務，Donovan Mitchell在本季例行賽場均繳出26.6分、5.1籃板、6.1助攻，季後賽繳出29.6分、5.4籃板、4.7助攻。

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數據亮眼　Mitchell成騎士真球星

Donovan Mitchell在本季例行賽場均繳出26.6分、5.1籃板、6.1助攻，季後賽繳出29.6分、5.4籃板、4.7助攻，無疑是目前騎士最耀眼的球員，打出優異成績也讓他在球隊有更多的話語權，Brian Windhorst在報導中提到，這樣的地位讓Donovan Mitchell可以影響球隊的交易，要續約哪一位球員甚至是新主帥的人選。

Brian Windhorst也拿「詹皇」Lebron James做比喻，直指Donovan Mitchell的地位相當高，事實上，可能Donovan Mitchell的影響力比Lebron James還要巨大，原因就出在湖人還有另一位球星「AD」Anthony Davis，加上Lebron James年齡逐漸增長，影響力也日漸式微。

根據《Cleveland.com》記者Terry Pluto消息指出，Donovan Mitchell在今年休賽季只有兩條路可以選擇，如果不提前完成續約，就會被打包交易至其他球隊，騎士總裁Koby Altman也和克里夫蘭當地媒體表示，自己和Donovan Mitchell完成會面，兩人話題也圍繞在「如何讓球隊變好」和「騎士的未來」等，這也讓外界相信，Donovan Mitchell將會留在騎士。


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