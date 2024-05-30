對12邦交國有信心 林佳龍：對中共無所不用其極也要有戒心
總統賴清德520就職後，中國宣布在台灣周邊實施軍演，外界關心在賴清德就任後，友邦的數量是否有變動？外交部長林佳龍今（30）日表示，對12個友邦有信心，但是對中國的無所不用其極，也必須抱持戒心。
記者呂炯昌／台北報導
林佳龍今天上午首度以外交部長身份，前往立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備詢。會前林佳龍受訪，媒體詢問，在賴清德就任後，友邦的數量是否有變動？林佳龍回應說，從固邦到榮邦，台灣的發展經驗是各友邦覺得跟台灣維持邦交最重要，想要來向台灣學習，對於12個邦交國家，外交部將全力以赴，站在邦交國發展的目標來合作。
林佳龍說，「12個國家每個國家都很重要，我們對每一個國家要穩固邦誼，也都有信心，但是也必須對中共無所不用其極的作為有戒心」。
媒體追問，外交部日前在書面報告示警，未來中共恐扭曲聯合國大會2758號決議，連結其「一中原則」，在國際上孤立台灣，更示警中共恐不計成本誘使我國友邦外交轉向。林佳龍說，中共對台灣的打壓無所不在，特別是在外交領域，因此在參與國際組織上，確實遭遇到阻力。
林佳龍表示，這次世界衛生大會上為台灣發言的國家，無論是數量或強度，都比過去更強，同時，中共扭曲聯大2758號決議，反而使美國等國為台灣仗義執言，因為聯大2758號決議不涉及台灣的地位，台灣爭取參加世界衛生大會，也是基於普世的價值，因為健康是沒有國界的，防疫也是如此。