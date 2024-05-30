廢監察院？賴清德不答也可以？傅崐萁引藍營內部炸鍋 緊急澄清了
立法院三讀通過《立法院職權行使法》，增訂藐視國會、總統來立院國情報告常態化等，還必須即問即答。不過國民黨立院黨團總召傅崐萁昨卻說，歡迎賴清德回娘家到立法院，只說不答也可以，引發藍營內部質疑。傅崐萁今（30）日澄清，立法院三讀通過法案後，到總統公佈、正式生效，還有時間，若賴清德在此之前就來立法院，當然可以不必回答，「要來要快。」
記者何哲欣／台北報導
根據《憲法》規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布。另依《中央法規標準法》規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。
傅崐萁說，賴清德若在國會改革法案正式上路前來立法院的話，當然可以不用回答問題，但若等到改革法案公告生效，就一定要接受立委提問問題。
傅崐萁強調，國民黨是大格局，希望讓國家元首尊重國會、到立法院做國情報告，希望賴清德來一起寫歷史。他說，國民黨不斷釋出最大善意，距離法案生效還有一段時間，希望賴清德在空窗期內能把歷史定位做出來，在關鍵時刻到立院展現高度，用任何形式和立委溝通，讓國人了解要把台灣帶到何方。
此外，傅崐萁與民眾黨立院黨團總召黃國昌日前也接連喊話，下一步要廢掉監察院。不過五權憲法是國民黨總理孫文獨創，國民黨一向不贊成修憲改為三權憲法，文傳會主委李彥秀昨受訪，也多次重申五權憲法。對此傅崐萁說，不一定要實質廢監察院，也可以從砍預算、或是不同意人事案去著手。