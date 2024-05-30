胡瓜合約糾紛期限剩1天 宜蘭外景「神秘嘉賓」22年首現身幫慶生
胡瓜日前因為白冰冰跳槽民視，意外傳出與民視有合約糾紛，雙方目前透過律師處理。近日，胡瓜前往宜蘭利澤簡永安宮出外景，民視執行副總許念台擔任「神秘嘉賓」，22年來首度為胡瓜慶生，現場和樂融融。然而，據了解胡瓜方面對於合約的態度依舊十分堅決，並強調：「我給民視解決合約的期限是5月底。」
記者張一笙、楊慧玲／綜合報導
昨日，胡瓜帶著《綜藝大集合》團隊前往宜蘭錄製節目，民視執行副總許念台也帶著綜藝中心及公關部的同仁們共同現身錄影現場，偷偷給胡瓜驚喜，並且為他慶生。胡瓜看到後在現場偷虧許念台：「我在民視做這個節目22年，這是你第一次出現。」
胡瓜說自己將在6月4日迎接65歲生日，並幽默地表示：「滿65歲的第一天一定要享用市民福利，所以生日當天最想去搭免費公車與捷運，而且會把這過程拍成影片跟大家分享！」現場不論是主持人及現場嘉賓、鄉親父老都笑成一片，現場和樂融融，表面看似一片祥和。
事實上，胡瓜與民視之間的合約糾紛，胡瓜十分堅定自己的立場：「我給民視解決合約的期限是5月底，一切都交給律師，如果民視沒動作，換我有動作。」《NOWnews今日新聞》記者求證民視執行副總許念台，他表示雙方律師都還在處理合約，看要用什麼時段跟怎樣的方式繼續跟胡瓜合作，許念台強調：「沒有一定要怎樣或是不怎麼樣，大家在一起這麼多年，一直都是有跟瓜哥陸續接觸在談，希望結局可以圓滿落幕」。