年代旅遊林大鈞再涉詐欺！品保協會按鈴控告：令人匪夷所思

我是廣告 請繼續往下閱讀
品保協會理事長張永成及監事會召集人黃文卿，今上午在律師陪同下到台北地檢署按鈴申告。張永成指控，今天站出來，要以最嚴厲的態度打擊林大鈞主演的旅遊詐騙，年代旅遊從過年到現在詐騙4大對象，包含旅遊消費者、公司投資者、國外地接社，「令人匪夷所思的是，他竟然連品保協會都要來欺騙」。
張永成解釋，林大鈞早就跟員工說他要「大幹特幹」一場，歡迎員工投資，也對外宣布很多投資者來投資，但富國島事件後他就雙手一攤，把爛攤子推給別人。
張永成進一步指出，品保協會有代償制度，初步整理有1000名年代旅遊受害者，總金額高達3200萬元，但其中6件資料高達927萬涉及不實，因此召開審查會議邀集當事人過來，在品保協會提出質疑後，有3個撤回，金額高達700萬，剩下200萬就是今天最主要控訴的，林大鈞夥同公司會計、業務，涉嫌利用公司債務關係轉成旅遊債權，榨取品保協會代償金。
張永成強調，今天站出來，是因為品保協會是全台旅遊消費者的靠山，更重要的是損及全台4000家旅行社形象跟利益，富國島事件發生後，許多中小型業者額度都被限縮，消費者也對旅行社產生疑慮，如果沒有用最嚴厲的手段打擊旅遊詐騙，就沒有辦法捍衛全台4000家旅行社的形象跟利益。
更多「台人遭丟包富國島」相關新聞。