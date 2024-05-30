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高雄千萬SPA會館被抄了！火辣低胸女服務生遭警逮　老司機全崩潰

▲高雄七賢二路某「美容SPA生活會館」遭警方搜索，負責人蔡男與女服務生及顧客，通通被帶回警局偵訊，全案依妨害風化罪嫌、違反社維法送辦。（圖／翻攝畫面）
▲高雄七賢二路某「美容SPA生活會館」遭警方搜索，負責人蔡男與女服務生及顧客，通通被帶回警局偵訊，全案依妨害風化罪嫌、違反社維法送辦。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月28日晚間，高雄新興區七賢二路一家「美容SPA生活會館」，遭警方到場搜索，當場逮到一對男女涉嫌性交易，以及另名女服務生，之後負責人蔡男與女服務生及顧客，通通被帶回警局偵訊，全案依妨害風化罪嫌、違反社維法送辦。

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據了解，該間SPA生活會館號稱「斥資千萬全新裝潢打造」，但裡頭卻暗藏不法性交易，高雄警方接獲檢舉後，28日晚間派員到場搜索，查獲負責人38歲蔡男，並逮到28歲女服務生陳女、31歲顧客柯男涉嫌違法性交易，以及待客結束的30歲蔡女。

▲高雄七賢二路某「美容SPA生活會館」遭警方搜索，負責人蔡男與女服務生及顧客，通通被帶回警局偵訊，全案依妨害風化罪嫌、違反社維法送辦。（圖／翻攝畫面）
▲高雄七賢二路某「美容SPA生活會館」遭警方搜索，負責人蔡男與女服務生及顧客，通通被帶回警局偵訊，全案依妨害風化罪嫌、違反社維法送辦。（圖／翻攝畫面）
警方調查，美容會館位於七賢二路，近期以「斥資千萬裝潢」、「優質佳麗」等口號宣傳，吸引尋芳客來消費，而蔡姓負責人涉嫌利用通訊軟體聯，聯繫媒介女服務生性交易，每次交易為新台幣2000元，蔡姓負責人從中獲取800元媒介費。

警方並於現場，查扣不法所得及帳冊等證物，蔡姓負責人被依妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；女服務生及男客，依違反社維法移送裁處。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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