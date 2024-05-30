切割子弟兵？林佳龍：王義川是王義川、林佳龍是林佳龍
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等。此話一出引發輿論譁然，民進黨澄清是透過手機信號資料進行大數據分析，但在野黨仍質疑政府用手機監控人民，對此，王義川的前長官、外交部長林佳龍今（30）日回應表示，「王義川是王義川、林佳龍是林佳龍」，他也沒就這件事跟他做討論，他不是很清楚這個個案的情況。
記者呂炯昌／台北報導
林佳龍過去擔任台中市長期間，王義川曾擔任交通局長，2022年林佳龍競選新北市長，王義川也曾加入競選團隊，王義川被視為林佳龍的子弟兵。
立院外交及國防委員會邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。會前媒體詢問王義川「手機監控說」的看法，林佳龍回應說，「這個案我不了解。」
國民黨立委徐巧芯詢問王義川稱可以取得參加群眾運動的個資，王義川被視為林佳龍的子弟兵，詢問林佳龍的看法？林佳龍答覆說，「王義川是王義川、林佳龍是林佳龍」，他也沒就這件事跟他做討論。
徐巧芯詢問過去根據參與群眾運動經驗，是否能取得去識別化的個資？林佳龍說，他不是很清楚這個個案的情況。