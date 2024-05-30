聯電通過配發3元現金股利　AI成未來市場主流、總座：不會缺席

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聯電去年受到半導體業庫存調整、需求下滑的影響，去年營收為新台幣2225.33億元、年減20.2%；毛利率34.9%、年減10.2個百分點；營業利益率26%、年減11.4個百分點；稅後盈餘614.4 億元、年減29.55%；每股稅後盈餘4.93元，為歷史次高。而這次股東會也通過通過配發現金股利3元，盈餘配發率逾60%，以昨（29）日收盤價55.9元來計算，殖利率達到5%。
針對未來逐步崛起的AI市場，共同總經理王石表示，生成式AI未來市場潛力龐大，因此聯電絕對不會在AI市場中缺席，目前生成式AI終端市場仍主要聚焦在伺服器基礎建設端，不過預期經過4年左右時間的基礎布建後，AI邊緣運算市場將會開始崛起，屆時聯電布局的3DIC、高速傳輸、電源管理IC、MCU等相關市場晶片也會同步向上，聯電目前正在積極與客戶應用對接，因此聯電對未來AI市場發展相當有期待。
而聯電每年的股東會紀念品向來是搶手貨，也是股民矚目的焦點，今年股東會紀念品延續去年，與療癒IP咖波貓聯名，採用台灣本土有名的文創品牌，為UMC x 咖波聯名限定永續隨行杯，除了先前公開的三色之外，還能看見限定的咖啡色。一大早陸續有小股東到股東會場聯電8S廠外排隊領紀念品。