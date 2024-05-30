傅崐萁喊廢監察院　黨中央不挺？國民黨：長期主張五權分立

王義川曝手機分析群眾引圍剿　資安學者打臉藍白揭「專業知識」

▲王義川日前在政論節目上稱用手機訊號定位，分析青鳥行動群眾的年齡組成，引起藍營砲轟。（圖／攝影中心）
▲王義川日前在政論節目上稱用手機訊號定位，分析青鳥行動群眾的年齡組成，引起藍營砲轟。（圖／攝影中心）

記者陳佩君／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱用手機訊號定位，分析青鳥行動群眾的年齡組成，引起藍營砲轟，質疑違反「通訊保障及監察法」。對此，資安學者李忠憲今（30）日在臉書發文，說明「Metadata」和「Data」的不同，諷刺說「有些法學博士連自己唸的法律都不知道是什麼東西，可是我們不一樣，我們是有知識和智慧的現代公民」。

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李忠憲感慨說，當初他和另位教授林宗男出來反對數位身分證，恐有數位獨裁集權的憂慮，藍白國會議員沒人強力監督，沒有立法委員認為這會侵犯個人隱私，但是新竹市國民黨市議會黨團集體反對。

李忠憲指出，王義川說用手機基地台了解抗議的群眾年齡群，包括民眾黨立委黃國昌等人，還有統派媒體一直在講民進黨監控人民，這樣之後還有人敢出來抗議嗎？「這是個只講政治立場和利益，忽略專業知識和正義的世界，要做一個正常人必須要有非常冷靜的頭腦、堅強的意志」。

李忠憲提到，個資非常重要，會侵犯隱私，如果能夠追蹤每個人的位置、金流和消費行為，政府就可以掌控所有人的行蹤，這就是中國現在的情況，數位獨裁，喜歡自由的人不可能會喜歡中國。

李忠憲說，王義川由中華電信提供的資料，基本上就是所謂的Metadata，指的是描述資料的數據，也就是關於資料的資料，例如這塊區域20歲到25歲的總共有多少人，並沒有個別人的姓名電話等，只有這個資料集的統計資料，「這跟一般的Data是不一樣！」

李忠憲提到，資料有可能會侵犯個資，個資指的是能夠直接或間接識別某個自然人的任何資訊，這包括姓名、地址、電話號碼、身份證號碼、電子郵件地址等，只要這些資訊能夠用來識別一個具體的個人，就屬於個人資料的範疇。

李忠憲表示，有一種手段就是去識別化，去識別化是指採取技術手段和措施，對個人資料進行處理，使其無法識別特定個人，從而保護個人的隱私。去識別化的目的是在使用或分享資料時，最大程度地保護個人隱私，同時允許資料的分析和使用。

李忠憲諷刺，有些法學博士連自己唸的法律都不知道是什麼東西，應該也不會懂這些跟資訊安全有關的概念，「可是我們不一樣，我們是有知識和智慧的現代公民，了解什麼是個資、去識別化和Metadata」。

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