不只王義川在監控！手機定位人流分析 盧秀燕、王惠美早就做了
民進黨政策會執行長王義川日前表示可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡，被藍批判以國家機器監控人民、北檢主動分案偵辦，王義川昨晚貼出「台中景點人流分析」反擊。其實彰化縣政府日前也透過「去識別化的電信資料」彙整分析5大觀光景點，強調透過大數據掌握遊客性別年齡、居住縣市、重遊率、留宿率等指標，發現台中人愛大佛、新北人喜歡去王功。
記者顏幸如／台中報導
民進黨政策會執行長王義川日前在電視節目分析青鳥運動參與者年齡，並表示可與民眾黨集會資料做比對，被國民黨指控以國家機器監控人民。王義川昨（29日）深夜在Threads發文附上3張圖，表示「歡迎大家來台中玩」。
這3張圖是盧秀燕執政的台中市政府分析遊客行為，包括男女占比、年齡層占比、重遊率、留宿點、停留時間等資訊。該網站並指出，可配合時間或空間思考維度，即時查詢包含月遊客數總計、本外縣市遊客數總計、客層居住地來源、性別、年齡、喜好度、國籍別、平日假日平均分時人數、平均停留時間、平均連續停留天數、重遊率、留宿點、景點留宿率、旅次鏈、熱力圖及遊客數位足跡等。
國民黨市議員楊大鋐昨天也為「監控人民」一事，質詢市府如何處理運用這類數據，觀旅局長陳美秀代盧秀燕回應，表示電信公司提供大數據作遊客統計，是很成熟的統計方式，中央與地方觀光單位都會運用這種方式，約有17個單位拿來參考。
陳美秀說，各地觀光統計的分析，只有遊客人數，如果涉及個資就是違法，必須提供「去識別化」、「去個資化」，經過資安認證。縣市政府拿到的僅是數據，推估會場人數、滯留時間、來回方向等，若提供個資，原則上都是電信公司的責任。
彰化縣政府則於4月18日發佈「大數據掌握彰化旅遊新趨勢」新聞稿，並附上多個圖表，強調縣長王惠美十分重視大數據的應用，透過去識別化的電信數據掌握遊客屬性，彙整分析5個主要觀光景點。排除「在地居民」及「當地工作者」後，掌握遊客性別年齡、居住縣市、喜好度、旅次鏈、平均停留天數、月人次總計、重遊率、留宿率等指標，經過分析，台中人最愛去八卦山、新北人愛去王功漁港，桃園、台南、高雄人最愛鹿港老街。