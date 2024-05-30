國王球員「比賽中」私訊夢想家啦啦隊　梓梓怒了：誰會高興？

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乳儒在Threads上表示，她是以球迷身份購票進場支持夢想家，並非以啦啦隊成員身份工作。她寫道：「首先，我今天去看球不是去工作的，我跟大家一樣也是花了門票錢去客場支持我的球隊。被敵對的球員私訊『叫我不要把台中那招帶來他們主場！？』我滿頭問號。雖然他最後說是開玩笑的，真的不是太好笑。但我懶得管他是不是開玩笑的，季後賽的時候我真的沒想跟任何人開玩笑。」
乳儒接著說，她不希望球員在訊息中批評她支持的球隊：「請不要訊息我，在我面前『嘴』我們家球員。我會很不客氣的直接跟你們戰。我是夢想家的啦啦隊，不是你們的啦啦隊。最後今天輸球，加上我不是在工作的情況下，我的臉就是開心不起來。如果你們覺得我看起來心情很差，是的，你們沒會錯意。我們輸球我就是心情不好，我也笑不出來。」
梓梓：從來沒遇過這樣的狀況！
同樣受到私訊的梓梓也在Threads上回應：「球賽才第二節，球賽都還沒打完，我們女孩就收到這位對方球隊的球員私訊，『這裡不是你們的主場，請不要把你們啦啦隊台中那套帶來這！！』我們是在罰球干擾沒錯，任何一隊的球迷來我們的主場也會干擾我們隊罰球，我們去別隊也是，從來沒有遇過這樣的狀況！」
梓梓進一步表示，她們是自己購票進場支持球隊，並非在工作時間。「我不知道別人怎麼想，但我覺得球賽還沒結束就收到這種私訊，這不像一個玩笑，看起來像高高在上不尊重人的警告，昨天有球迷覺得我看起來很累，除了心情很緊張，另外好好的看球賽到一半看到我的女孩這種訊息誰會高興？」
梓梓也補充道：「畢竟現在不是我們工作時間，我們只是以球迷的身分很認真在為球隊在客場加油，拍打拍拍扇、鼓譟，也沒有站起來擋住別人，不知道什麼時候這樣是啦啦隊不能做的事情了？我不想當那種只是為了領薪水的啦啦隊，我們只是真心在支持我所待的球隊！無論主場客場我們都會全力應援。」
PLG季後賽如火如荼進行中，由桃園領航猿、福爾摩沙夢想家、新北國王、新竹攻城獅4支球隊，在七戰四勝制爭取總冠軍賽門票，新北國王在系列賽以2：1領先夢想家，而領航猿則在29日以101：88擊敗新竹攻城獅，季後賽首輪系列賽扳成2平，領航猿要回主場優勢。