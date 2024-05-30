梓梓暴怒了！隊友收新北國王球員「騷擾私訊」 涉入選手疑是他
啦啦隊員近來屢傳遭騷擾！PLG夢想家啦啦隊副隊長乳儒（歐陽儒）日前才傳出私處遭到球迷偷拍，如今又指控，28日現身客隊看球，結束後卻收到國王隊球員的私訊，讓她痛批：「真的不是太好笑」，隊友梓梓也轉發貼文聲援，對此，籃球自媒體《basketball top5》抽絲剝繭，分析是哪位球員，乳儒也親自發文否定了王柏智的可能性。
記者吳昕蓓／綜合報導
乳儒在賽後收到某位國王隊球員的私訊：「不要把台中那招帶來他們主場！？」讓她感覺滿頭問號，「雖然對方最後說是開玩笑，但真的不是太好笑」，她嚴正表示，自己沒有想和任何人開玩笑，「再來也請不要訊息我，在我面前嘴我們家球員，我會很不客氣的直接跟你們戰，我是夢想家的啦啦隊，不是你們的啦啦隊。」
乳儒不諱言透露：「我們輸球我就是心情不好，我也笑不出來」，梓梓也留言表示：「球賽正在進行中，真不知道他怎麼有時間滑IG傳訊息，也太輕鬆了」，更轉發貼文強調，「這不像一個玩笑，看起來像高高在上不尊重人的警告」，直言自己看起來很累，是因為心情緊張，看到隊友收到這種訊息，情緒受到影響，「現在不是我們工作時間，我們只是以球迷的身分很認真在為球隊在客場加油。」
據《basketball top5》分析，新北國王隊當天有王柏智、李威廷、陳俊男3人沒上場，對此，乳儒澄清不是王柏智，強調他們私下認識，都會聊天，不希望對方承受這種猜疑，同時強調，「當事人不想公布，我也不會回答」，事實上，李威廷有在比賽中滑手機的紀錄，還曾被鋼鐵人啦啦隊成員指控收到他的私訊，對此，《NOWnews今日新聞》向梓梓求證，截稿前未獲回覆。