緯創通過配發現金股利2.6元　董座：看好AI市場持續成長

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緯創去年全年合併營收達新台幣8671億元、年減12%，毛利率成長到80%，創歷史新高；合併營業利益為273.9億元、合併營業利益率3.2%；合併稅前盈餘為新台幣243.21億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元，每股盈餘為新台幣4.08元。而今日股東會上也通過配發現金股利每股新台幣2.6元，為近12年新高，以昨日收盤價116元來計算，殖利率約為2.2%。董事長林憲銘說，緯創配息率一直維持在6成以上，今年因為股價較高，看起來現金殖利率相對較低。
而對於外界關心的AI市況，總經理林建勳指出，緯創自從2017年起就開始做AI了，自己看好該產業在未來的幾年內，都還是會持續保持成長態勢。
而在AI伺服器業務上，緯創目前手握輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商。通吃AI三巨頭訂單，讓緯創成為2024年AI伺服器晶片的主要贏家，旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單。
展望未來營運，緯創在營業報告書指出，在市場競爭與經營風險加劇的環境下，致力加速轉型工程，穩住既有市占的同時，將更多心力移往高毛利事業的開拓。