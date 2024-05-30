權值股領跌、橡膠航運抗跌 台股午盤下跌185點、來到21477點
台北股市今（30）日開盤下跌逾200點、失守21500點，不過盤中在非電族群撐盤之下、跌幅收斂，指數午盤下跌185.04點或0.85%，來到21477.46點、失守10日線，預估成交量為3700億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤走低之際，昨日逆勢走強的中小型股也中箭落馬，雖然早盤一度翻紅，不過還是無力走高，櫃買指數午盤下跌0.75點或0.29%，來到259點，預估成交量為1300億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：富喬、長榮航、瑞軒、協易機、宏碁；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、安國、聯發科。
權值股走勢分歧，權王台積電午盤下跌13元或1.52%、來到844元；鴻海午盤下跌2.5元或1.39%、來到178元；唯獨聯發科逆勢走高5元、來到1295元。
AI指標股盤中漲跌互見，廣達、技嘉、奇鋐、雙鴻、緯創走跌，緯穎盤面震盪，與面板雙虎群創、友達盤中皆走揚。
非電族群今天多數有撐，包含營建、食品、紡織、造紙、橡膠、航運表現抗跌，其中又以橡膠、航運漲逾1%最強。橡膠股中正新上漲逾5%，華豐上漲逾1%。
營建股也有表現，上曜上漲逾5%，永信建、宏璟上漲逾3%，潤弘、長虹上漲逾2%，太設、大將、愛山林、華固、遠雄等上漲逾1%。
航運股也走高，不過今日輪動到先前比較沒有上漲的個股，建新國際、嘉里大榮上漲逾1%，中櫃、正德、新興力守紅盤。