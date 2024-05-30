陳沂SWAG首播流量爆高！來賓壹柒柒、內內要求先簽「不提告書」
網紅陳沂近日宣布加入SWAG，並在昨（29）日晚上10點半進行她在SWAG的第一次直播，她與前輔導長內內還有海龍蛙兵壹柒柒一起合體直播，該直播免費提供粉絲觀看，但觀看人數一開始並不如預期。不過，陳沂依然在直播中有著非常嗆辣的表現，她直接在直播時犀利向壹柒柒提問：「退伍一段時間了，是不是沒當初那麼X了？」對方被陳沂激到直接反嗆並邀她一起進小房間。而壹柒柒與輔導長內內在直播中也準備了一張「不提告書」給陳沂簽名，要她保證直播後不會被提告，後來直播沒多久畫面就顯示錯誤無法觀看，官方也緊急宣告：「是因陳沂流量太大，讓伺服器負荷不了。」引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
剛加入SWAG的陳沂自稱是「新一代情色教主」，她在29日晚上直播時，先是接受輔導長內內跟海龍蛙兵壹柒柒的訪問，後來便直接在現場驗貨壹柒柒的身材，還把手放進對方的衣服裡面，當場摸起對方的胸肌，感覺相當陶醉。
而說話一向嗆辣直接的陳沂，也在直播中大膽的對壹柒柒提出質疑，詢問對方「都退伍有一段時間了，是否沒有當初那麼X？」壹柒柒當面被陳沂這樣羞辱，他也不客氣的回嗆並表示「去小房間就可以給你看啊」，壹柒柒甚至在直播間拿棍棒懲罰陳沂。
此外，壹柒柒跟輔導長內內也在直播中準備了一張「不提告書」給陳沂簽名，要她保證直播之後不會被提告，沒想到直播大約10分鐘之後，畫面就出現錯誤甚至還無法觀看，後來恢復一陣子又出現黑屏。對於陳沂直播出問題一事，SWAG官方也緊急發聲表示：「直播沒中斷，只是流量太大，所以伺服器負荷不了，才會出現用戶被登出的情形。」官方也透露陳沂帶來的流量是他們預估的兩倍以上，還透露目前陳沂的追蹤數已經有多達2萬人。