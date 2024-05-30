名家論壇》賈程年／飛不出籠子的青鳥

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如果民間團體一路都有關心，怎麼會是到最後院會要三讀時才趕緊號召人馬，想擋下法案；如果立委在國會體制內，循議事規則或杯葛或冗長發言等方式都無法阻擋，最後仍表決通過，那場外的民團堅持退回的理由又是甚麼？難道是否定國會的代議式民主，要用街頭抗爭方式替代嗎？
號稱民間團體發起的「青鳥行動」，其背後團體政黨色彩明顯，過往的政治連結也被討論。正因為不想讓外界認為是政黨發起的抗爭，所以極力想撇清與民進黨的關係，但從民進黨議員、立委，甚至是黨中央的幹部到場聲援、協助可以看出來，這場賴總統上任以來首起社會運動，還是走回民進黨過去政黨對立、仇中反中的老路線。
更讓人訝然的是，正當外界質疑參與民眾背景時，王義川為了「自清」，說出他手上有份數據，是用基地台訊號定位，比對青鳥活動、519民眾黨集會、再比對2024總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，意外發現這幾天的立院外集會，多了許多民進黨年輕生力軍，他們跟挺柯的「小草」，訊號不一樣，是不同一批人。
至此，這群天真以為自己是自由青鳥的年輕人或知識份子，原來都是民進黨天網掌控下的實驗者，是執政高層用來比對支持者圖像及動員能力的一個熱點而已。
「呼之即至，揮之即去」。民進黨希望大家上街頭，大家就上街頭；希望大家抗議藍白，就抗議藍白；希望大家寫我藐視國會，大家都說我藐視國會。「青鳥行動」完全沒有活動自主性之外，也可以看出抗議對象完全沒有民進黨，沒有譴責綠營暴力、更不漠視國會紀律及議事規則。
這群青鳥在民進黨設下的籠子內飛來飛去，連飛行路線都是被安排好的，時間到了就被帶到這裡，展示給外界觀賞。青鳥們飛得很開心，外人看到則是難過地直搖頭。
從王義川得意地講出，他們有分析參與行動的民眾樣態，足見民進黨早已全面掌控民眾資訊，只是看要不要說而已。
事實上，手機信令訊號去個資化運用，絕對不可能個別比對不同時間，在不同活動場合，特定個資門號的重現性，或者是提供兩場活動人潮特定群組的差異性。
如果王義川說，它們比對青鳥行動、519集會及2024大選造勢參與人員的資料，表示他不僅取得這三場手機信令訊號，更進一步拿到手機個資及原始登記資料，才能去比對使用者圖像。
想像國家機器有著你今天一整天手機訊號，知道你年齡、性別、個資，然後知道你在某一個時間點去了哪些地方。這些訊息不是不用，而是放著等到哪一天再用，而且直通民進黨資料庫，這是多麼令人驚恐的畫面！
從賴清德上任第一天，警政署、調查局、廉政署和海巡署等情治系統首長全部換人不難看出，賴清德的自我防衛心有多重，整個情資偵系統都要由賴清德一手掌握。比起來，民眾的手機個資，真的不算什麼。
曾經在立院外的青鳥們，你們真的甘願做民進黨的籠中鳥嗎？
●作者：賈程年／資深媒體人
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