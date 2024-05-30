荷蘭機場一人遭捲入飛機引擎身亡 目擊者形容「聽見地獄般噪音」
荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）今（30）發生一起嚴重意外事故，一架荷蘭皇家航空（KLM）客機的引擎捲入一人，導致該人當場身亡。目前多家荷蘭媒體表示，死者很有可能是機場員工，但無法確定這是自殺行為還是意外事故。
國際中心楊智傑／綜合報導
據BBC等多家媒體報導，事故發生在荷蘭皇家航空KL1341航班準備從史基浦機場飛往丹麥比隆（Billund）的過程中。該航班是一架巴西航空工業公司（Embraer）製造的短程噴射飛機，由荷蘭皇家城市短途航空（KLM Cityhopper）營運，主要往來歐洲各城市之間。
事故發生時，飛機正向跑道滑行。據荷蘭王家憲兵隊消息人士透露，機組人員在準備起飛時發現引擎異常，立即停止運行。目擊者還形容現場引擎發出「地獄般的噪音」，隨後冒出煙霧。
荷蘭機場邊境警察受訪時指出，乘客和機組人員已全部疏散下機，除了該名死者以外，並無其餘人員受傷，航空公司也針對目擊事件的乘客與機組人員進行處理，同時也展開調查。
史基浦機場是歐洲最繁忙、熱鬧的機場之一。根據機場網站數據，上個月有近550萬名旅客進出該機場。